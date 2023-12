Wiemy, kiedy wrócą opady śniegu. To kwestia godzin

Jak czytamy w artykule na portalu twojapogoda.pl, od dłuższego czasu nad rejonem Polski układy niskiego ciśnienia wciąż gwarantują nam zachmurzenie i opady. W ciągu najbliższych kilkunastu godzin zrobi się nieco chłodniej, wróci do naszego kraju lekki mróz, a ulice mogą się delikatnie zabielić od śniegów. Uwaga, drogi mogą być śliskie!

Taka pogoda nie utrzyma się jednak długo, ponieważ do Polski znad Atlantyku zbliża się antycyklon, którego ciśnienia w weekend osiągnie nawet 1040 hPa. Nadchodzący antycyklon Fiona to fatalna prognoza dla meteopatów, ponieważ duże skoki ciśnienia o 30-40 hPa mogą doprowadzić do złego samopoczucia. Kto jest meteopatą, ten w najbliższych dniach odczuwać będzie "łamanie w kościach" oraz ból głowy, senność, rozkojarzenie i wolniejszą reakcję na bodźce. Uwaga, kierowcy! Podczas jazdy możecie czuć znużenie, szczególnie na dłuższych trasach. Z kolei seniorzy chorujący na choroby układu krążenia mogą odczuć nasilające się objawy.

Antycyklon Fiona będzie mieć też jednak dobry wpływ na pogodę. Będzie więcej chwil ze słońcem. Prognozowany jest też wzrost temperatury do nawet 10 stopni Celsjusza. Czy to oznacza, że zbliżające się Święta Bożego Narodzenia znowu będą dość ciepłe jak na końcówkę roku i bez opadów śniegu? Najnowsze prognozy na to wskazują, choć jak podaje twojapogoda.pl, w najbliższych dniach przed nami ulewy, śnieżyce i wichury.

Źródło: TwojaPogoda.pl

