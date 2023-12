Już w niedzielę sygnalizowaliśmy w naszym serwisie nadchodzące ocieplenie. Większość czytelników przyjęła te doniesienia z entuzjazmem, bo zdecydowanie wolą plusowe temperatury od mrozów. Warto jednak pamiętać, że ocieplenie wiąże się również z poważnym zagrożeniem, jakim są roztopy. Ostrzeżenia IMGW pojawiły się w województwach: dolnośląskim, śląskim, opolskim i małopolskim. W okolicach Jeleniej Góry, Kłodzka i powiecie karkonoskim obowiązuje alert drugiego stopnia (pomarańczowy).

- Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C w niedzielę i od 4°C do 7 stopni Celsjusza. Suma opadów deszczu od 10 mm do 20 mm. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h, w porywach do 60 km/h, z południa i południowego-zachodu - podaje IMGW w komunikacie dla Jeleniej Góry.

Komunikaty dla Dolnego Śląska wygasają o godzinie 16:00, możliwe są aktualizacje. Na Śląsku i w Małopolsce alerty powinny się skończyć o 13:00. Przypomnijmy - alert drugiego stopnia od IMGW dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mamy w Małopolsce, Podkarpaciu i na Śląsku. Z kolei przed opadami marznącymi Instytut ostrzega w województwach:

podlaskim

lubelskim

warmińsko-mazurskim

podkarpackim

małopolskim

- Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź - czytamy w komunikacie dla Lublina. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i ograniczyć prędkość. Uważać powinni również piesi. Prognozy dla Polski będziemy aktualizować w naszym serwisie.

⚠️UWAGA⚠️‼️ AKTUALIZACJA OSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH #IMGW ‼️OPADY MARZNĄCE🌧️Okresami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Aktualizacja dotyczy długości trwania zjawiska i obszaru występowania.➡️https://t.co/oVNpoq2GRb#gołoledź pic.twitter.com/t1IvTySKgR— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 10, 2023