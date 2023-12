Pogodowe starcie zimy z jesienią. Synoptycy biją na alarm [Prognoza IMGW na 11.12.2023]

Pogoda na jutro. Prognozy na poniedziałek ze śniegiem, ale również konkretnym ociepleniem

W województwie dolnośląskim meteorolodzy IMGW ostrzegają przed roztopami. Alert drugiego stopnia (pomarańczowy) ma związek z ociepleniem, które w poniedziałek odnotujemy m.in. na zachodzie i w centrum kraju. - Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C w niedzielę i od 4°C do 7 stopni Celsjusza. Suma opadów deszczu od 10 mm do 20 mm - czytamy w komunikacie dla Jeleniej Góry. Co jeszcze czeka na nas na początku tygodnia?

W poniedziałek zachmurzenie powinno być duże i całkowite, większe przejaśnienia miejscami na południu. Na zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze śniegu i deszczu ze śniegiem, stopniowo przechodzące w opady deszczu, przejściowo marznącego i powodującego gołoledź. W Karpatach przybędzie 10 cm śniegu.

- Temperatura maksymalna od -1°C na Suwalszczyźnie do około 3°C w centrum i 9 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych. W obszarach podgórskich Karpat porywy wiatru do 70 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 60 km/h, a wysoko w górach do 85 km/h, zwłaszcza początkowo. Wysoko w Karpatach wiatr powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne - przekazują synoptycy IMGW.

Prognoza pogody na noc z poniedziałku na wtorek, 11/12 grudnia 2023

Przed nami noc bez siarczystych mrozów. Zachmurzenie powinno być duże, okresami opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Miejscami na wschodzie, Pomorzu i w rejonie Karpat opady marznące powodujące gołoledź, zwłaszcza początkowo. Wysoko w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Temperatura minimalna od -1°C lokalnie na północy oraz w rejonach podgórskich Karpat, do około 1°C na wschodzie i 5°C na zachodzie.

- Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych, od zachodu stopniowo skręcający na zachodni. W obszarach podgórskich porywy do 65 km/h, wysoko w Karpatach do 90 km/h, w Sudetach do 110 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne - podaje Instytut. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. Do kierowców tradycyjnie apelujemy o ostrożność, zwłaszcza na śliskich drogach.

Przegląd predykcji modeli numerycznych zaczynamy dziś od modelu #GFS. Pamiętając o niskiej sprawdzalności prognozy powyżej 7 dni wg dzisiejszej realizacji #Wigilia chłodniejsza na wschodzie, cieplejsza na wybrzeżu i na zachodzie kraju. W ciągu dnia oprócz gór wszędzie na➕… pic.twitter.com/7UBezAie3l— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) December 10, 2023