Takich opadów nie było w Polsce od dawna! Eksperci mówią o skrajnym miesiącu

Listopad 2023 był piątym w historii pod względem uśrednionej sumy opadów, biorąc pod uwagę okres od 1951 r. To nie wszystko, bo jak informuje IMGW, 11. miesiąc tego roku można określić jako skrajnie wilgotny, jako że ilość deszczu i śniegu była wyższa od normy wieloletniej z lat 1991-2020 aż o 177 procent.

- Rozkład przestrzenny sumy opadów w listopadzie 2023 r. był silnie zróżnicowany. Najwyższe sumy miesięczne (powyżej 120 mm) odnotowano w Tatrach, w Lęborku i w Łebie. Z kolei najniższe opady, poniżej 50 mm, wystąpiły we wschodniej i północno-wschodniej części Polski, a także na stacjach synoptycznych w Sulejowie i w Wieluniu. W stosunku do średniej wieloletniej (1991-2020) opady w listopadzie 2022 r. na obszarze kraju zawierały się w granicach od 100% do ponad 300% normy. Najwyższe przekroczenia norm odnotowano w Toruniu, Opolu i Wrocławiu - czytamy na imgw.pl.

Jak dodaje IMGW, mimo wyjątkowego pod względem opadów listopada widoczny jest wyraźny trend spadkowy, wskazujący na zmniejszanie się ilości opadów w tym miesiącu (w okresie od 1951 roku) o blisko 6 mm (co odpowiada 15% normy z lat 1991-2020).

