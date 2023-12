Ponura prognoza pogoda na święta Bożego Narodzenia. To już tradycja? Śnieg ma być tylko tutaj

Wygląda na to, że po kilku tygodniach zimy, do Polski wraca jesień. W ten weekend w zachodniej części kraju śnieg zacznie się powoli topić. W poniedziałek odwilż. Na zachodzie zrobi się ciepło, bo aż 9 stopni, a na wschodzie już 1 na plusie. Kolejne noce będą z temperaturą dodatnią w całym kraju. Ciepłe powietrze utrzyma się do piątku. - Co prawda nie będzie to 9 st., jak w poniedziałek, ale w okolicach 4–5 st. C. To bardziej jesień niż zima – powiedział PAP rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Podobna pogoda (dodatnie temperatury) utrzyma się również w kolejnym tygodniu.

Jaka pogoda w święta Bożego Narodzenia? Śnieg tylko na wschodzie i w górach

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nadchodzące święta w większości kraju będą prawdopodobnie bez śniegu. - Model ECMWF mówi nam, że wartości temperatur w tygodniu świątecznym będą wyższe od grudniowej normy – czyli dodatnie w dzień, noce może będą na lekkim minusie. Szanse na mróz i śnieg są poniżej 30 procent – dodaje rzecznik IMGW. Wygląda na to, że jeżeli ktoś chce spędzić "białe święta" musi w takim razie wybrać się na wschód kraju lub w góry, gdzie "białego puchu jest jeszcze sporo i powinien utrzymać się aż do świąt Bożego Narodzenia i sylwestra" - twierdzi rzecznik IMGW.

