Burze i ulewne deszcze kontra letnie temperatury. Wiemy, gdzie będzie najgorzej

Pogoda na jutro. Przymrozki to nie wszystko! Tutaj spadnie nawet 20 cm śniegu!

Śnieg, wiatr i przymrozki nie ustępują. Czy to ostatnie podrygi zimy? Prognoza pogody na 11.04.2025

Co mówią synoptycy?

Pogoda na jutro: Deszcze i silny wiatr w nocy z 13 na 14 kwietnia

Z najnowszej prognozy IMGW wynika, że noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie m.in. przelotne opady deszczu. Parasole nie powinny się przydać na Podlasiu, Mazowszu, Śląsku, Opolszczyźnie i w województwie łódzkim. Na szczytach Tatr - powyżej 2200 m n.p.m - możliwy deszcz ze śniegiem. W centrum i na zachodzie kraju odnotujemy dwucyfrowe temperatury, chłodniej będzie nad morzem oraz na obszarach podgórskich - od 5 do 7 stopni. - W rejonach podgórskich na Podkarpaciu wiatr w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Bieszczadach porywy wiatru do 90 km/h - przekazuje IMGW w prognozie synoptycznej na najbliższą noc.

Pogoda na poniedziałek: Ciepło, ale również deszczowo. Burze atakują

Synoptycy z IMGW podają, że w poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. - Miejscami pojawi się przelotny deszcz, a na północy, zachodzie oraz w centrum również burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 milimetrów - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na 14 kwietnia.

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz widzimy w województwach:

pomorskim

kujawsko-pomorskim

warmińsko-mazurskim

podlaskim

wielkopolskim

łódzkim

lubuskim

Zalecamy śledzenie ostrzeżeń, które na początku tygodnia mogą ulec aktualizacji. Do kierowców apelujemy o ostrożność na drogach.

Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, w czasie burz porywisty, na obszarach podgórskich Podkarpacia w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Bieszczadach porywy wiatru do 80 km/h - przestrzegają synoptycy.

Nowa prognoza pogody. Temperatura 14.04.2025

Na początku tygodnia najcieplej będzie na Śląsku, Opolszczyźnie, w Małopolsce i województwie łódzkim. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21°C w centrum do 22°C, 23°C na zachodzie i południu. Chłodniej nad morzem, od 9°C na Helu do 15°C w zachodniej części wybrzeża - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wysokie temperatury powinny zostać z nami przynajmniej do Wielkiej Soboty. W czwartek (17 kwietnia 2025 r.) na południu termometry mogą pokazać nawet 27-28 stopni! Prognozy będziemy aktualizować w serwisie "Super Expressu".