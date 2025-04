Pogodowe starcie. Letnie temperatury kontra silny wiatr. IMGW ostrzega

Spis treści

Pogoda na jutro. Ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem

Jak przekazał w rozmowie z PAP Kamil Walczak z IMGW, czwartek (17 kwietnia) ma być dniem ciepłym, z temperaturą maksymalną od 21 do 27 stopni Celsjusza. Na południu kraju powieje silny wiatr, przed którym ostrzega IMGW. Już w nocy ze środy na czwartek porywy w Sudetach osiągną 75-80 km/h. Na pozostałym obszarze kraju wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Noc pogodna, jedynie na północnym wschodzie więcej chmur i tam zanikający, przelotny deszcz. Uwaga na poranne mgły w północnej Polsce. Ograniczą one widzialność do 400 metrów, a nad samym morzem nawet do 200 m. Ciepło, z temperaturą od 10 do 15 stopni Celsjusza. Chłodniej nad morzem i na Podhalu, tam 6-8 stopni Celsjusza.

Pogoda na czwartek: Nawet 27 stopni w centrum 17.04.2025

Czwartek (17 kwietnia) zapowiada się na dzień pogodny, bez opadów i przede wszystkim - ciepły. Na termometrach od 21 do nawet do 27 stopni Celsjusza w centrum. Silniejszy wiatr popsuje nieco pogodę nad morzem. Tam na termometrach ledwie 11 stopni powyżej zera. Na pozostałym obszarze kraju wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na przedgórzu sudeckim jeszcze dość silny i porywisty, południowo-zachodni i południowy. Do południa w czwartek w rejonach podgórskich Sudetów obowiązywać będzie ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i tam w porywach do 75 km/h.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️SILNY WIATR 1🟡Miejscami prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa.Ważne: od: 2025-04-16 21:00 do: 2025-04-17 12:00➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/IZCQNLDCVO— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 16, 2025

Nowa prognoza pogody! Załamanie pogody kwestią godzin

Przelotny deszcz wróci do Polski w nocy z czwartku na piątek (17/18 kwietnia). Pogodnie jedynie na wschodzie i północnym wschodzie kraju. Temperatura od 11 do 16 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej nad morzem. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zwłaszcza w rejonach podgórskich Sudetów okresami dość silny i tam w porywach do 60 lub 65 km/h. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych i południowo-wschodnich - prognozuje IMGW.

Źródło: IMGW

