Taka będzie pogoda w środę. Prognoza IMGW 16.04.2025

Noc z wtorku na środę (15/16 kwietnia) początkowo pochmurna. Możliwy przelotny deszcz w centrum i na wschodzie, a po północy również na Pomorzu Wschodnim i północnym wschodzie. Im bliżej poranka, tym mniej ciemnych chmur. Ciepło, na termometrach od 10°C do 13°C. Najchłodniej na Helu i Podhalu, tam od 7°C do 9°C. - Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. W rejonach podgórskich Karpat miejscami wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, na szczytach Tatr do 90 km/h - przewiduje IMGW.

Środa (16 kwietnia) zapowiada się na pogodny dzień, jedynie początkowo na północy kraju więcej ciemnych chmur, a słaby, przelotny deszcz możliwy miejscami na północnym wschodzie. Na termometrach typowo letnie wartości. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C. Nieco chłodniej w kotlinach karpackich, tam około 20°C. Najzimniej na wybrzeżu, tam od 13°C do 16°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie porywisty, południowy i południowo-zachodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru około 80 km/h - zapowiada IMGW.

Kolejne dni zapowiadają się na jeszcze cieplejsze i bardzo słoneczne. Na termometrach nawet 27°C w centralnej Polsce. W prognozach na najbliższe dni nie widać rychłego ochłodzenia. O pogodzie na zbliżającą się Wielkanoc więcej dowiesz się z artykułu Wiemy, jaka będzie pogoda w Wielkanoc. Padły konkretne temperatury. Burze w prognozach IMGW

Źródło: IMGW

Sonda Wolisz upał czy chłód? Upał Chłód Nie ma to dla mnie znaczenia Ani to ani to