Pogoda na Wigilię. To nie będzie cicha noc, niebezpieczne prognozy

Czujecie już magię nadchodzącego Bożego Narodzenia? Jeśli tak, nieco zmącić ją może Wam pogoda w najbliższych dniach, także podczas świąt. Aura, jak to zwykle bywa, nie posłuchała tych, którzy życzyliby sobie białych świąt z tęgim mrozem. Pogoda podczas Bożego Narodzenia bardziej będzie przypominać jesień. Zrobi się mokro i wietrznie. Załamanie pogody nastąpi w czwartek (21 grudnia). Zacznie się od ulewnego deszczu, a później także śniegu i śniegu z deszczem. Co gorsza, krajobraz za oknami zmąci silny wiatr, w porywach nawet do 100 km/h. Nadal będzie dość ciepło jak na drugą połowę grudnia, nawet do 7 stopni Celsjusza w zachodniej części Polski. W piątek (22 grudnia) przyjdzie ochłodzenie. Nadal będzie padać, drogi na północnym wschodzie kraju zrobią się śliskie z powodu obfitych opadów śniegu. Pod znakiem śniegu upłynie nam również sobota (23 grudnia). Słabsze opady na północnym wschodzie, za to więcej śniegu na południu i południowym zachodzie kraju. Osłabnie wiatr, ale już w Wigilię (24 grudnia) powróci z dużą siłą. Podmuchy nawet do 100 km/h. Nadal sporo opadów, śniegu przechodzącego od zachodu i południa w intensywny deszcz.

Pogoda może popsuć nam świętowanie Wigilii Bożego Narodzenia. Wichury mogą wywoływać przerwy w dostawie prądu. Z kolei wichury oraz opady mogą wpłynąć na utrudnienia komunikacyjne. Co więcej, w kolejnych godzinach nie zanosi się na znaczną poprawę pogody. Uspokojenie może przyjść dopiero 26 grudnia. Okres między świętami a Sylwestrem to z kolei czas poprawy pogody, lekkiego ochłodzenia i pogodnego nieba.

