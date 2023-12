Katastrofa pogodowa tuż przed świętami. Nadciąga potężny orkan. Trąby powietrzne i podtopienia to dopiero początek

Śnieg i marzący deszcz, wichury do 90 km/h i to! Pogodowa katastrofa. Lepiej zostać w domu [Prognoza IMGW na 16.12.2023]

Druga połowa grudnia to przedświąteczny szał i okres, kiedy z wielu z nas nie może z niczym zdążyć. Tymczasem swoje może dołożyć jeszcze... pogoda. Prognozy dla Europy są jednoznaczne. W głąb Starego Kontynentu przemieszcza się głęboki niż. Wichury z prędkością przekraczającą 100 km/h to już właściwie pewny scenariusz. Najbardziej może ucierpieć obszar od Wysp Brytyjskich, Beneluksu przez Niemcy i Europę Środkową, po Morze Śródziemne. Niewykluczone, że jeszcze przed świętami wiatr osiągnie 135 km/h. Nie trzeba nikomu specjalnie tłumaczyć, że to grozi przerwami w dostawach prądu, zniszczonymi drzewami, paraliżem komunikacyjnym i tak dalej.

Potężny orkan w Europie. Jakie prognozy dla Polski?

Burze, tornada, konkretne ulewy i wichury - z tymi zjawiskami Europa zmierzy się po 20 grudnia. Sprawdziliśmy, czy Polska powinna się obawiać powyższych prognoz. Synoptycy z IMGW (Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) alarmują - wichury na pewno dadzą nam się we znaki w czwartek i piątek (21-22 grudnia). Najgorzej będzie na północy. Nad morzem prędkość wiatru może przekroczyć 100 km/h.

Na zachodzie kraju odnotujemy wiatr do 90 km/h. Swoje zrobią również opady deszczu ze śniegiem. Pogoda popsuje się tuż przed świątecznym weekendem, cechować ją będzie duża dynamika. Zalecane będzie obserwowanie ostrzeżeń meteo i zachowanie szczególnej ostrożności. W najbliższych godzinach będziemy aktualizowali prognozę na Wigilię i Boże Narodzenie. Porozmawiamy z synoptykiem, który omówi dla nas końcówkę roku.

W tym tyg. początkowo będzie ciepło, pochmurno i deszczowo🌧️, tylko na płd. kraju będą rozpogodzenia🌤️.W drugiej połowie tyg. napłynie chłodniejsze powietrze. Pojawią się opady śniegu🌨️, a temp. w nocy będzie poniżej 0°C.Zrobi się wietrznie⚠️.ℹ️ https://t.co/D6EFvzspG0#IMGW pic.twitter.com/DSGxElRbnk— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 18, 2023