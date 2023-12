Ochłodzenie tuż przed świętami. Na takie wieści czekali Polacy. Wcześniej powieje grozą, wichury do 100 km/h

Śnieg i marzący deszcz, wichury do 90 km/h i to! Pogodowa katastrofa. Lepiej zostać w domu [Prognoza IMGW na 16.12.2023]

Jak podają eksperci z IMGW, w najbliższych dniach Polska "pozostanie w cyrkulacji zachodniej, pomiędzy ośrodkami niżowymi nad Skandynawią, a rozległym wyżem na południu Europy". Początek tygodnia dość ciepły jak na końcówkę grudnia. Będzie też sporo chmur i deszczu. Więcej chwil ze słońcem na południu kraju. Pogoda zmieni się jednak w drugiej połowie tygodnia, kiedy to do Polski napłynie chłodniejsze powietrze. Wróci mróz, głównie w nocy, a dominujące staną się opady śniegu. Pojawi się także silniejszy wiatr. Poniżej szczegóły prognozy na poszczególne dni.

Ciepły początek tygodnia, nawet 10°C

Poniedziałek (18 grudnia) będzie dniem pochmurnym, z wyjątkiem południowych i południowo-zachodnich regionów kraju. Miejscami spadnie deszcz lub mżawka. Ciepło jak na drugą połowę grudnia. Na termometrach maksymalnie wyniesie od 5°C na wschodzie, około 7°C na przeważającym obszarze kraju, do nawet 10°C na południu kraju. Najchłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, od 0°C do 4°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni - czytamy w komunikacie IMGW.

Podobna pogoda we wtorek (19 grudnia). Nadal dużo chmur, z wyjątkiem południowych regionów. Na północnym zachodzie może spaść miejscami do 10 mm wody. Nadal ciepło, termometry pokażą maksymalnie od 6°C do 9°C, a na południu nawet do 10°C. Najzimniej w rejonach podgórskich Karpat, ale i tam lokalnie powyżej zera, bo od 2°C do 5°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na północy oraz w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Nad morzem wiatr dość silny, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni - informuje IMGW.

Ochłodzenie w drugiej połowie tygodnia. Święta będą zimne i wietrzne

Nieco chłodniej zrobi się już w środę (20 grudnia). Temperatura maksymalna od 3°C do 6°C. Nadal pochmurno, więcej przejaśnień na południu. Spadnie deszcz, ale na północy i w rejonach górskich będzie przechodzić w deszcz ze śniegiem. Nadal będzie silnie wiać. - Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, na północy do 65 km/h, nad morzem także silny od 30 km/h do 45 km/h i w porywach do 80 km/h, zachodni i południowo-zachodni - zapowiada IMGW.

W czwartek (21 grudnia) dość duża różnica w temperaturze. W nocy około zera, zaś w ciągu dnia od 2°C na północnym wschodzie do 8°C w zachodnich regionach. Poczucie chłodu potęgować będzie silny wiatr. W porywach do 70 km/h, nad morzem okresami silny i bardzo silny od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni. Na dodatek będzie padać, głównie deszcz ze śniegiem, w górach zaś - śnieg.

Znaczne ochłodzenie nastąpi w weekend, czyli tuż przed świętami. W piątek termometry pokażą od 1°C do 5°C. Nadal sporo opadów, a na dodatek nasilać się będzie wiatr. - Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, na zachodzie do 85 km/h, nad morzem okresami silny i bardzo silny od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 100 km/h, południowo-zachodni i zachodni - prognozuje IMGW. W świąteczny weekend mróz pojawi się już w ciągu dnia. W nocy temperatura spadnie nawet do –5°C. Spadnie śnieg, a porywy wiatru mogą dochodzić do 55-65 km/h, a nad morzem do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Mróz, śnieg i silny wiatr mogą uprzykrzyć nam życie tuż przed świętami i podczas Bożego Narodzenia. Wichury mogą doprowadzić do utrudnień w komunikacji i braku prądu, o czym informowaliśmy wcześniej w artykule Pogodowy armagedon uderzy w święta?! Brak prądu i paraliż komunikacyjny to realny scenariusz

