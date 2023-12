Zima prędko nie ustąpi?! Długoterminowa prognoza: "Poniżej normy"

Prognoza długoterminowa IMGW na 2024 rok

Prognozy długoterminowe mają to do siebie, że ich sprawdzalność jest zwykle niższa niż przewidywania z kilkudniowym wyprzedzeniem. Warto jednak przyjrzeć się eksperymentalnej prognozie długoterminowej temperatury i opadu, którą opublikował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Na styczeń 2024 prognoza przewiduje, że "w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020". Z kolei powyżej normy kształtować ma się miesięczna suma opadów. Czy to oznacza śnieżny początek roku? Z kolei w lutym 2024 - według prognoz - miesięczna suma opadów utrzyma się w okresie normy wieloletniej, podobnie jak temperatura.

Zima nieprędko zniknie?

Marzec to ostatnie tygodnie kalendarzowej zimy i początek wiosny. Co na ten czas przewiduje prognoza długoterminowa? Zarówno średnia temperatura miesięczna powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Czy to oznacza, że zima pożegna nas już w marcu? Tak może się stać i tak mogłoby się wydawać, gdyby nie prognozowana pogoda na kwiecień 2024. Na ten miesiąc długoterminowa prognoza znów zapowiada miesięczną sumę opadów atmosferycznych powyżej normy, natomiast "poniżej normy" ma być temperatura powietrza. Czy to oznacza powrót zimy w kwietniu? Niewykluczone, jednak warto pamiętać, że długoterminowa prognoza sprawdza się rzadziej niż przewidywania z kilkudniowym wyprzedzeniem. Poza tym wyliczenie średniej temperatury lub sumy opadów nie oznacza, że w danym miesiącu nie pojawią się wyjątkowo ciepłe lub zimne dni, jak na trwającą porę roku. Podobnie jest z opadami.

Co oznaczają pojęcia „powyżej normy”, „poniżej normy” i „w normie”?

W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.

Źródło: IMGW

