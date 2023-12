"Bestia ze Wschodu" krok od Polski. Tęgie mrozy przed świętami?

40 stopni mrozu. Czy "Bestia ze Wschodu" dotrze do Polski?

Jak informowaliśmy we wcześniejszych artykułach, do Polski zbliża się wyczekiwane przez wielu ocieplenie. W najbliższy weekend (9-10 grudnia) śnieg i mróz zniknie z ulic, a temperatura wzrośnie. Tymczasem za naszą wschodnią granicą zima w pełni. - Panuje tam potężny wyż, w którego centrum ciśnienie wzrosło aż do rzadko spotykanych 1050 hPa. Opadające powietrze wychładza się, co ma wpływ na temperaturę - czytamy w artykule na twojapogoda.pl. Temperatura na krańcach wschodnich Europy spadła do minus 40 stopni Celsjusza. Czy podobne temperatury pojawią się w najbliższym czasie w Polsce?

Syberyjskie mrozy Polakom nie grożą, ponieważ wyż zatrzymał się w miejscu i nie wędruje na zachód. Co więcej - wyż powędruje na wschód, do Azji, a wypchnie go nadciągające od zachodu atlantyckie niże atmosferyczne. Gdyby nie wspomniane niże, zamiast z ocieplenia, mielibyśmy mrozy i temperatury poniżej 20 stopni Celsjusza.

Co z pogodą w kolejnych dniach grudnia? W połowie miesiąca nad Europą zrodzi się inny, potężny wyż. Ciśnienie wzrośnie do wartości powyżej 1050 hPa. Będzie słonecznie, ale mroźno. Nadal nie ma jednak mowy o tęgich mrozach, sięgających 20-30 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Termometry pokażą w nocy i o poranku -5 stopni Celsjusza. W ciągu dnia temperatura oscylować będzie w okolicach zera.

Jaka pogoda na święta? "Bestia ze Wschodu" może wrócić

Jak pogoda czeka nas w święta? Kluczowe będzie zachowanie rosyjskiego wyżu i to, jak daleko w naszym kierunku zwędruje. Być może "Bestia ze Wschodu" dotrze do Polski z dużą siłą, ale w kolejnych tygodniach. Na razie bardziej prawdopodobne jest łagodniejsze oblicze zimy, z dodatnimi temperaturami i opadami deszczu oraz śniegu.

Źródło: TwojaPogoda.pl

Memy o zimie rozbawią Was do łez. Zobaczcie zdjęcia

Najnowsza realizacja modelu długoterminowego daje dziś większe szanse na mroźne i możliwe, że śnieżne Święta🎄Prawdopodobieństwo wystąpienia mrozu od 42% na północy, 51% na zachodzie, 68% w centrum i na południu, 72% na wschodzie, 90% w górach.#pogoda #IMGW #IMGWCMM pic.twitter.com/CWpCeGgCyH— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) December 8, 2023

QUIZ. 10 zaskakujących faktów o śniegu. Nie znać odpowiedzi na te pytania to wstyd! Pytanie 1 z 10 1. Z jaką prędkością najczęściej opadają płatki śniegu? 3 km/h 5 km/h 4 km/h Dalej