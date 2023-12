Wichury do 160 km/h i śnieżyce to nie wszystko. Pogoda jak z horroru. Wiemy, gdzie będzie najgorzej

Dopiero co przez Polskę przetoczył się front atmosferyczny, który przyniósł obfite opady śniegu i siarczysty mróz. Wygląda jednak na to, że atak zimy będzie równie krótki, jak gwałtowny. Na horyzoncie widać już radykalną zmianę pogody. Serwis twojapogoda.pl wskazuje, że pierwsze symptomy ocieplenia powinny być odczuwalne w niedzielę, 10 grudnia. Tego dnia, pierwszy raz od dłuższego czasu na większości terytorium Polski mają panować dodatnie temperatury. To jednak dopiero początek nowego cyklu pogodowego. Kolejne dni przyniosą jeszcze lepsze informacje dla osób nielubiących zimy.

W poniedziałek, 11 grudnia termometry wskażą od 5 do 11 st. Celsjusza, natomiast w połowie miesiąca mieszkańcy skrajnie zachodniej części naszego kraju mogą spodziewać się nawet 15 stopni! To będzie prawdziwa wiosna w grudniu.

Niestety wzrost temperatury nie jest równoznaczny ze słoneczną pogodą. Ociepleniu mają towarzyszyć opady deszczu oraz silny wiatr. Trzeba być też przygotowanym na gwałtowne roztopy i co za tym idzie, na podnoszenie się poziomów rzek. Warto więc na bieżąco śledzić alerty meteorologiczne i wiadomości wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

