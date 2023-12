Antycyklon Dunia wypchnie śnieżyce z Polski. Na ocieplenie nie ma szans!

Antycyklon Dunia zmieni pogodę w Polsce. Temperatura spadnie do –16°C

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w nadchodzącym tygodniu (4-10 grudnia), do Polski dotrze cieplejsze powietrze, ale tylko nad zachodnie regiony. We wschodniej części kraju utrzyma się zimowa aura. Pogodę w Polsce zmieni antycyklon Dunia. Śnieżyce, podobne do tych weekendowych, już nam nie grożą. Będzie więcej chwil ze słońcem, szczególnie we wschodniej Polsce. W zachodnich regionach więcej opadów, ale nie tak intensywnych, jak w weekend, kiedy to w południowej części Polski spadło prawie pół metra śniegu. Obecność antycyklonu Dunia nie oznacza to jednak ocieplenia. Temperatury spadną, szczególnie tęgi mróz odnotujemy nocami.

W poniedziałek (4 grudnia) na południu i południowym zachodzie kraju pogodnie. Słaby śnieg popada na północy i wschodzie kraju. Nieco silniejsze opady jedynie w Bieszczadach. Tam spadnie do 5 cm białego puchu. Zróżnicowana temperatura maksymalna w Polsce. Najchłodniej w Małopolsce, tam od –7°C. –2°C w centrum i niewiele powyżej zera na krańcach zachodnich oraz nad Bałtykiem. W rejonach podgórskich Karpat nawet do –10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie w Sudetach może wiać z prędkością do 70 km/h. Porywisty wiatr spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne.

Warto zwrócić uwagę na bardzo niskie temperatury w nocy. Z poniedziałku na wtorek (4/5 grudnia) nawet –16°C w rejonach podgórskich Karpat. Na nizinach do –6°C w centrum i –4°C na zachodzie oraz nad morzem. Uwaga na lokalne, marznące mgły, które ograniczą widzialność do 300 m. Wiatr słaby, ale w rejonach podgórskich Karpat porywy do 55 km/h. Porywisty wiatr może wywołać zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek (5 grudnia) słabe opady śniegu, a na krańcach zachodnich może spaść deszcz ze śniegiem. Na południowym zachodzie lokalnie możliwy deszcz i marznący deszcz, powodujący gołoledź. Na termometrach maksymalnie od –5°C na Suwalszczyźnie i w dolinach karpackich. Najcieplej, nieznacznie powyżej zera, na Dolnym Śląsku. - Wiatr umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat początkowo dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i południowy. Porywisty wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne - czytamy w komunikacie IMGW. Przed nami kolejna bardzo zimna noc. Z wtorku na środę (5/6 grudnia) temperatura spadnie do –13°C.

W środę (6 grudnia) w zachodniej części Polski znowu opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie opady marznące powodujące gołoledź. Zdecydowanie mniej opadów we wschodnich regionach. Na termometrach maksymalnie od –3°C na północnym wschodzie do 2°C na zachodzie. Znowu spory mróz w nocy. Ze środy na czwartek (6/7 grudnia) temperatura spadnie do –10°C.

W czwartek (7 grudnia) kolejny, pochmurny dzień, z opadami śniegu, a na zachodzie i nad Bałtykiem również deszczu ze śniegiem. Na południowym zachodzie opady deszczu oraz opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura bez większych zmian, od –2°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W południowych regionach kraju możliwa kolejna noc ze spadkami temperatury do –12°C. Podobna pogoda także w piątek (8 grudnia) oraz w weekend (9-10 grudnia).

Źródło: IMGW

