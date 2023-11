Wyraźna zmiana w pogodzie. Mniej śniegu, za to więcej tego! [Prognoza IMGW na 29.11.2023]

Druga cześć listopada przyniosła mnóstwo zimowych akcentów w Polsce. Przy gruncie temperatura spadła nawet do -20 stopni. W nocy z wtorku na środę (28/29 listopada) odnotowaliśmy tyle w Jeleniej Górze. Na horyzoncie widać już grudzień, więc nasz dziennikarz porozmawiał o prognozach z rzecznikiem IMGW-PIB Grzegorzem Walijewskim. Na ten moment wygląda na to, że dwunasty miesiąc 2023 roku można podzielić na dwie części. - Cały czas jesteśmy pod wpływem chłodnych mas powietrza. Można już mówić o zimie termicznej - podkreśla Walijewski.

Ekspert IMGW dla "Super Expressu": Po 10 grudnia zrobi się cieplej

Już pod koniec listopada średnia dobowa temperatur w Polsce spadła poniżej zera, dlatego możemy mówić o zimie termicznej. Grzegorz Walijewski podkreśla, że w pierwszych dniach grudnia sytuacja pogodowa nie ulegnie wyraźnym zmianom. - Do 10 grudnia będziemy notować ujemne temperatury, chłód. Mróz będzie trzymał, moemntami nawet siarczysty. W pierwszych dniach meteorologicznej zimy prawdopodobne są ostrzeżenia przed silnym mrozem - wskazuje ekspert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na Podkarpaciu i w Małopolsce nocami temperatury spadną nawet do -15 stopni Celsjusza.

Pogoda na grudzień 2023

Grzegorz Walijewski analizuje też model ECMWF. Z prognoz wynika, że w tygodniu 11-17 grudnia 2023 roku zima wyraźnie osłabnie. Polskę opanują temperatury plusowe, gdzieniegdzie mogą dobijać nawet do 8-9 stopni Celsjusza. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że poczujemy się jak późną jesienią. Rzecznik Instytutu zaznacza jednak, że dopiero prognozy na dwie doby do przodu dają ponad 90% sprawdzalności. Modele takie jak ECMWF powinny nam dać ogólny zarys. Na razie w przewidywaniach widać również Święta Bożego Narodzenia z temperaturami powyżej normy i to wyraźnie.

Od 1 grudnia trzeba będzie regularnie sprawdzać ostrzeżenia IMGW. Synoptycy najpewniej będą zapowiadać intensywne opady śniegu i konkretne mrozy. Komunikaty będziemy przekazywać w serwisie pogoda.se.pl.