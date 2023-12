-20 stopni, śnieg i jeszcze to! Paskudna zima w Polsce [Prognoza IMGW na 4.12.2023]

Pogoda na jutro 4.12.2023. Mrozy i śnieg uderzą w poniedziałek

Już noc z niedzieli na poniedziałek może przynieść temperatury nawet do -20 stopni. Siarczyste mrozy pojawią się na południowych krańcach województwa małopolskiego. A co w ciągu dnia? Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiadają na poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na północy i wschodzie kraju pojawią się słabe opady śniegu, w Bieszczadach opady mogą być silniejsze, lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie około 5 cm. Na tym nie koniec niebezpiecznych zjawisk meteo - wiatr będzie słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Bieszczad i Beskidu Niskiego okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h. Porywisty wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od -7 stopni Celsjusza w Małopolsce (w Krakowie do -6 stopni) do -2°C w centrum i 0°C, 1°C na krańcach zachodnich i nad morzem, w rejonach podgórskich Karpat od -10°C do -6°C. Skrobanie szyb samochodów i najcieplejsze elementy garderoby - to na pewno będzie z nami na początku tygodnia. Niestety, jeszcze gorzej wygląda noc z poniedziałku na wtorek.

Pogoda IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 4/5 grudnia 2023

Synoptycy zapowiadają na tę noc siarczyste mrozy. To jednak nie wszystko. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na wschodzie także małe. Lokalnie na wschodzie i południu pojawią się słabe opady śniegu, które powinni wziąć pod uwagę uczestnicy ruchu drogowego. Gdzieniegdzie na wschodzie kraju utworzą się marznące mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -16°C w rejonach podgórskich Karpat i -12°C na południu oraz wschodzie kraju do -6°C w centrum i -4°C na zachodzie i nad morzem.

Lokalnie termometry mogą wskazać nawet -18 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do 85 km/h. Porywisty wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Obserwujcie ostrzeżenia meteo i aktualizacje w prognozach, które będziemy publikować w serwisie pogoda.se.pl.

