Niewiarygodne temperatury w grudniu. Termometry pokazały prawie 30 stopni

Druga dekada grudnia przyniosła zapowiadane ocieplenie w Polsce. W ciągu dnia dominowały plusowe temperatury. Nadal jednak pozostajemy daleko w tyle w stosunku do Hiszpanii, gdzie bite są nieprawdopodobne rekordy. Agencja meteorologiczna AEMET podała, że we wtorek (12 grudnia) w Maladze termometry pokazały 29,9 stopnia Celsjusza! Andaluzja nie była wyjątkiem. W historii pomiarów nigdy nie było takiego wyniku. Według ekspertów taki stan rzeczy wcale nie jest powodem do radości. Zmiany klimatyczne, notowane nie tylko w Europie niepokoją synoptyków, którzy boją się o środowisko.

Ranking de temperaturas máximas registradas hoy, 12 de diciembre, en las estaciones automáticas de AEMET (datos provisionales pendientes de validación). ‼️ Casi los 30ºC en pleno mes de diciembre ‼️ 🧐 pic.twitter.com/GFGAdOQaVc— AEMET (@AEMET_Esp) December 12, 2023

Pogodowe rekordy również w Polsce. Ekspert bije na alarm

- WMO wskazuje na najcieplejszy rok w historii pomiarów meteo. Mówimy o przestrzeni 125 tysięcy lat. Specjaliści z WMO wiedzą, jak to zmierzyć. W Europie może być podobnie, ten rok na pewno będzie w czołówce. W Polsce najcieplejszym był 2019, ten również dołączy do czołówki - powiedział w rozmowie z naszym dziennikarzem Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW.

Ekspert zwrócił uwagę na ekstremalne temperatury, które odnotowano w tym roku. W październiku w Legnicy mieliśmy 29,3 stopnia Celsjusza. Wrzesień był cieplejszy od czerwca. Notowaliśmy fale upałów, tropikalne noce. - Patrzymy na to z przerażeniem, łapiemy się za głowy. Nie jest pytanie czy, ale kiedy ponownie zmierzymy 40 stopni Celsjusza na naszych stacjach. To jest problem dla przyrody. Czy drzewa dadzą sobie radę? Jak to wpłynie na zbiory? Problemy będą mieli rolnicy, zmierzymy się z suszą, negatywnie wpływa to na transport śródlądowy - wskazał Grzegorz Walijewski.