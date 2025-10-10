Deszcz, mżawka i silny wiatr. Jesień nas nie rozpieszcza. Gdzie będzie najgorzej?

Jesienna pogoda w Polsce na 11.10.2025 przyniesie deszcz, mżawkę i silny wiatr.

Synoptycy IMGW przewidują duże zachmurzenie, a temperatura wyniesie od 11°C do 15°C.

Gdzie w Polsce będzie najgorzej, a gdzie można liczyć na przejaśnienia? Sprawdź szczegóły prognozy.

Deszcz i mżawka. Pogoda w Polsce

Jak informuje IMGW, w sobotę (11 października 2025) w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże i całkowite. Jedynie po południu na północy kraju pojawią się większe przejaśnienia, a gdzieniegdzie nawet rozpogodzenia. Niestety, okresami możemy spodziewać się opadów deszczu lub mżawki.

Temperatura i wiatr – co nas czeka w sobotę 11.10.2025?

Temperatura maksymalna wyniesie w sobotę od około 11°C na południowym wschodzie do 15°C na północy i zachodzie. Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry wskażą około 9°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu dość silny i silny, do 45 km/h, w porywach początkowo do około 70 km/h, później do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km/h.

Noc z soboty na niedzielę (11.10/12.20.2025)

Noc z z soboty na niedzielę (11.10/12.10.2025) również nie przyniesie większych zmian w pogodzie. Zachmurzenie będzie duże i całkowite, gdzieniegdzie pojawią się większe przejaśnienia, a na północnym wschodzie także rozpogodzenia. Miejscami wystąpią opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 8°C i 10°C na przeważającym obszarze oraz 12°C na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h.

