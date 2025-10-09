Koniec ciepłych dni? Sprawdź prognozę. Wiatr do 100 km/h i gwałtowne opady nad Polską

Deszcz i wichury. Sprawdź, gdzie pogoda da się we znaki najbardziej!

W piątek, 10 października, Polska doświadczy zmiennej aury. Jak informuje IMGW, w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a na Pomorzu suma opadów może sięgnąć nawet 10 mm. Wysoko w Tatrach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu, z przyrostem pokrywy śnieżnej miejscami od 5 cm do 10 cm.

Jak podaje IMGW, temperatura maksymalna wyniesie od 12°C do 15°C, chłodniej będzie miejscami na krańcach południowo-wschodnich (około 10°C) oraz na obszarach podgórskich (około 9°C). Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, na wybrzeżu w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach i Tatrach wiatr w porywach może osiągnąć nawet 90 km/h.

Noc z piątku na sobotę (10/11 października) przyniesie ochłodzenie

Nocą z piątku na sobotę (10/11 października) zachmurzenie pozostanie duże. Synoptycy przewidują przelotne opady deszczu, w górach również deszczu ze śniegiem, a w Tatrach opady śniegu. Przejściowo możliwe są także opady marznącej mżawki. Na szczytach Tatr przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść około 5 cm.

Temperatura minimalna wyniesie od 5°C do 7°C na wschodzie, do 10°C, 13°C na zachodzie i wybrzeżu. Chłodniej będzie lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie temperatura może spaść do około 4°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, na wybrzeżu również dość silny i w porywach około 70 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 90 km/h, a w Tatrach nawet do 100 km/h.

Jak się przygotować na nagłe zmiany pogody?

W związku z dynamiczną sytuacją pogodową warto śledzić aktualne komunikaty i ostrzeżenia wydawane przez IMGW. Planując podróż, należy uwzględnić możliwe utrudnienia związane z opadami deszczu i silnym wiatrem. W górach zalecana jest szczególna ostrożność ze względu na opady śniegu i silny wiatr.