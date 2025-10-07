Wiadomo, kiedy spadnie pierwszy śnieg. Utrzyma się w ciągu dnia. Spore zaskoczenie

Początek października przyniósł wielu Polakom ponurą wersję jesieni. Tymczasem za progiem czai się już podmuch... zimy! Ekspert od pogody i autor serwisu Czecho Meteo Pogoda na Facebooku zwraca uwagę na potencjalne opady śniegu na nizinach.

Pierwszy śnieg może być kwestią zaledwie kilku tygodni. - Biały puch miałby utrzymywać się nawet za dnia - przekazuje pasjonat od tematyki pogodowej.

Najnowsze prognozy analizujemy na portalu se.pl.

Pierwszy śnieg w Polsce. Padł konkretny termin

Mamy pierwszą dekadę października, ale niektórzy już poszukują nadejścia zimy i związanymi z tą porą roku opadami śniegu na nizinach. Coraz więcej wskazuje na to, że biały puch przyjdzie wcześniej, niż wielu się spodziewa. Modele przeanalizował m.in. autor profilu Czecho Meteo Pogoda.

- CFS bo o nim mowa, zwiastuje nam pierwszy śnieg już za niespełna miesiąc. Wtedy ma napłynąć na tyle zimna masa powietrza, że biały puch miałby utrzymywać się nawet za dnia. Jest to o tyle ciekawe, że coś za szybko się zrobiło po prostu zimno i niewykluczone, że pierwszy większy śnieg pojawi się o wiele wcześniej - przekazał pasjonat od pogody.

Nowa prognoza IMGW dla Polski. Jesień dominuje

Jeżeli sprawdzą się prognozy, które widzimy na powyższym modelu, to śnieg może zaatakować na początku listopada, a więc nawet w okresie Wszystkich Świętych. Warto to wziąć pod uwagę przy planowaniu przygotowań do tego święta.

Końcówka pierwszej dekady października to z kolei kontynuacja jesiennej chlapy. IMGW podaje, że opady zostaną z nami przynajmniej do soboty (11.10.2025). Lokalnie suma opadów może "dobić" do 10-15 milimetrów. W końcówce tygodnia opady osłabną i ograniczą się jedynie do przelotnych. Na ten moment wygląda na to, że październik zapisze się w historii jako miesiąc zimny, z temperaturami poniżej normy wieloletniej. Pod koniec miesiąca temperatury maksymalne wyniosą zaledwie 8-9 stopni Celsjusza.

Prognozy na drugą połowę października i początek listopada będziemy aktualizować w "Super Expressie". Warto również śledzić ostrzeżenia Instytutu i lokalne komunikaty meteo.

Źródła: Czech Meteo Pogoda, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej