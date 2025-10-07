Wiadomo, kiedy spadnie pierwszy śnieg. Utrzyma się w ciągu dnia. Spore zaskoczenie

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-10-07 10:29

Atak zimy w Polsce nastąpi szybciej, niż wielu się spodziewa? Ekspert od pogody wskazuje, że pierwszy śnieg na nizinach może zaskoczyć Polaków. Niewykluczone, że biały puch namiesza w okresie Wszystkich Świętych. Model pogodowy pokazał bardzo ciekawą prognozę dla naszego kraju. Szczegóły na se.pl.

Atak zimy i śnieg w Polsce

i

Autor: Marek Kudelski / Super Express Atak zimy i śnieg w Polsce
  • Początek października przyniósł wielu Polakom ponurą wersję jesieni. Tymczasem za progiem czai się już podmuch... zimy! Ekspert od pogody i autor serwisu Czecho Meteo Pogoda na Facebooku zwraca uwagę na potencjalne opady śniegu na nizinach.
  • Pierwszy śnieg może być kwestią zaledwie kilku tygodni. - Biały puch miałby utrzymywać się nawet za dnia - przekazuje pasjonat od tematyki pogodowej.
  • Najnowsze prognozy analizujemy na portalu se.pl.

Pierwszy śnieg w Polsce. Padł konkretny termin

Mamy pierwszą dekadę października, ale niektórzy już poszukują nadejścia zimy i związanymi z tą porą roku opadami śniegu na nizinach. Coraz więcej wskazuje na to, że biały puch przyjdzie wcześniej, niż wielu się spodziewa. Modele przeanalizował m.in. autor profilu Czecho Meteo Pogoda.

- CFS bo o nim mowa, zwiastuje nam pierwszy śnieg już za niespełna miesiąc. Wtedy ma napłynąć na tyle zimna masa powietrza, że biały puch miałby utrzymywać się nawet za dnia. Jest to o tyle ciekawe, że coś za szybko się zrobiło po prostu zimno i niewykluczone, że pierwszy większy śnieg pojawi się o wiele wcześniej - przekazał pasjonat od pogody.

Przeczytaj też: Omówił nową prognozę na zimę 2025/26. Co ze śnieżycami i siarczystym mrozem? Wyraźny sygnał

Nowa prognoza IMGW dla Polski. Jesień dominuje

Jeżeli sprawdzą się prognozy, które widzimy na powyższym modelu, to śnieg może zaatakować na początku listopada, a więc nawet w okresie Wszystkich Świętych. Warto to wziąć pod uwagę przy planowaniu przygotowań do tego święta. 

Końcówka pierwszej dekady października to z kolei kontynuacja jesiennej chlapy. IMGW podaje, że opady zostaną z nami przynajmniej do soboty (11.10.2025). Lokalnie suma opadów może "dobić" do 10-15 milimetrów. W końcówce tygodnia opady osłabną i ograniczą się jedynie do przelotnych. Na ten moment wygląda na to, że październik zapisze się w historii jako miesiąc zimny, z temperaturami poniżej normy wieloletniej. Pod koniec miesiąca temperatury maksymalne wyniosą zaledwie 8-9 stopni Celsjusza.

Prognozy na drugą połowę października i początek listopada będziemy aktualizować w "Super Expressie". Warto również śledzić ostrzeżenia Instytutu i lokalne komunikaty meteo.

Źródła: Czech Meteo Pogoda, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Polecany artykuł:

Jasnowidz Jackowski zobaczył pogodę na zimę 2025/26 i podał szczegóły. To zmien…
FB SE_Tam, gdzie spocznie papież, miał miejsce cud! Śnieg spadł na miasto mimo upału
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIERWSZY ŚNIEG
ATAK ZIMY W POLSCE