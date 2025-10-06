Omówił nową prognozę na zimę 2025/26. Co ze śnieżycami i siarczystym mrozem? Wyraźny sygnał

Jaka będzie zima 2025/26 w Polsce? Prognozy długoterminowe wskazują, że będzie raczej łagodna, choć nie zabraknie opadów śniegu i mrozów. Temperatury w najbliższych miesiącach powinny ukształtować się na poziomie powyżej norm wieloletnich

Amerykańską prognozę pogody na zimę przeanalizował Arkadiusz Wójtowicz, współautor serwisu fanipogody.pl. Choć pogoda długoterminowa ma charakter orientacyjny, to daje nam ona wstępny obraz tego, co nas czeka na przełomie 2025 i 2026 roku.

Pogoda długoterminowa na zimę 2025/26

Lato nie rozpieściło pod względem upałów i dominacji słonecznej pogody. Czy zima będzie obfitowała w warunki, typowe dla tej pory roku? Fani białych świąt Bożego Narodzenia i uwieczniania zimowej aury na fotografiach będą rozczarowani prognozami długoterminowymi na kolejne miesiące.

- Według najnowszych amerykańskich prognoz sezonowych zima 2025/2026 w Polsce prawdopodobnie nie przyniesie długotrwałej pokrywy śnieżnej ani utrzymujących się przez wiele tygodni, całodobowych mrozów. Okresy typowo zimowej aury, z intensywnymi opadami śniegu oraz ujemnymi temperaturami zarówno w dzień, jak i w nocy, będą miały raczej charakter krótkotrwały, ograniczając się do epizodów trwających od kilku dni do około dwóch tygodni - pisze Arkadiusz Wójtowicz z serwisu fanipogody.pl.

Niż Detlef w Polsce. Nowa prognoza pogody IMGW

Powyższe prognozy mają charakter orientacyjny. Doniesienia synoptyków, dotyczące zimy będziemy aktualizować w "Super Expressie". Tymczasem spójrzmy, co nas czeka w drugim tygodniu października. Na ten moment wszystko wskazuje na ponurą wersję jesieni. Do naszego kraju dotarł niż Detflef i przyniósł ze sobą deszczową oraz wietrzną pogodę.

- Miejscami pojawią się opady deszczu, najbardziej intensywne w pasie od Pomorza Wschodniego po Ziemię Łódzką i tam prognozowana suma opadów miejscami do 10 mm - 15 mm. Na wybrzeżu wiatr początkowo dość silny i silny, do 50 km/h, w porywach do 85 km/h - podał IMGW w prognozie na 6 października.

Na mapach IMGW widzimy, że opady deszczu zostaną z nami przynajmniej do piątku. W drugiej połowie tygodnia powinny być słabsze od tych, o których wspominamy wyżej. Na drogach będzie ślisko, więc ponawiamy apele o ostrożność.

Źródła: fanipogody.pl, IMGW

