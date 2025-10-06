Omówił nową prognozę na zimę 2025/26. Co ze śnieżycami i siarczystym mrozem? Wyraźny sygnał

- Jaka będzie zima 2025/26 w Polsce? Prognozy długoterminowe wskazują, że będzie raczej łagodna, choć nie zabraknie opadów śniegu i mrozów. Temperatury w najbliższych miesiącach powinny ukształtować się na poziomie powyżej norm wieloletnich
- Amerykańską prognozę pogody na zimę przeanalizował Arkadiusz Wójtowicz, współautor serwisu fanipogody.pl. Choć pogoda długoterminowa ma charakter orientacyjny, to daje nam ona wstępny obraz tego, co nas czeka na przełomie 2025 i 2026 roku.
- Prognozy długoterminowe i najnowsze prognozy dla Polski omawiamy na se.pl.
Pogoda długoterminowa na zimę 2025/26
Lato nie rozpieściło pod względem upałów i dominacji słonecznej pogody. Czy zima będzie obfitowała w warunki, typowe dla tej pory roku? Fani białych świąt Bożego Narodzenia i uwieczniania zimowej aury na fotografiach będą rozczarowani prognozami długoterminowymi na kolejne miesiące.
- Według najnowszych amerykańskich prognoz sezonowych zima 2025/2026 w Polsce prawdopodobnie nie przyniesie długotrwałej pokrywy śnieżnej ani utrzymujących się przez wiele tygodni, całodobowych mrozów. Okresy typowo zimowej aury, z intensywnymi opadami śniegu oraz ujemnymi temperaturami zarówno w dzień, jak i w nocy, będą miały raczej charakter krótkotrwały, ograniczając się do epizodów trwających od kilku dni do około dwóch tygodni - pisze Arkadiusz Wójtowicz z serwisu fanipogody.pl.
Niż Detlef w Polsce. Nowa prognoza pogody IMGW
Powyższe prognozy mają charakter orientacyjny. Doniesienia synoptyków, dotyczące zimy będziemy aktualizować w "Super Expressie". Tymczasem spójrzmy, co nas czeka w drugim tygodniu października. Na ten moment wszystko wskazuje na ponurą wersję jesieni. Do naszego kraju dotarł niż Detflef i przyniósł ze sobą deszczową oraz wietrzną pogodę.
- Miejscami pojawią się opady deszczu, najbardziej intensywne w pasie od Pomorza Wschodniego po Ziemię Łódzką i tam prognozowana suma opadów miejscami do 10 mm - 15 mm. Na wybrzeżu wiatr początkowo dość silny i silny, do 50 km/h, w porywach do 85 km/h - podał IMGW w prognozie na 6 października.
Na mapach IMGW widzimy, że opady deszczu zostaną z nami przynajmniej do piątku. W drugiej połowie tygodnia powinny być słabsze od tych, o których wspominamy wyżej. Na drogach będzie ślisko, więc ponawiamy apele o ostrożność.
Źródła: fanipogody.pl, IMGW