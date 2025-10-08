Polacy tęsknią za złotą jesienią. Co mówią prognozy? Bez ciepłej kurtki i parasola nie wychodź z domu

IMGW przewiduje typowo jesienną pogodę na czwartek (9 października), z deszczem i wiatrem.

Pogoda będzie deszczowa i wietrzna, z opadami deszczu, a nawet śniegu w Tatrach.

Gdzie spadnie najwięcej deszczu i jakie temperatury będą dominować w poszczególnych regionach?

Noc ze środy na czwartek (8/9 października) pochmurna i deszczowa w niemal całym kraju. Wysoko w Tatrach spadnie śnieg z deszczem. Jedynie na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich większe przejaśnienia oraz rozpogodzenia i tam bez opadów. Mieszkańcy Podkarpacia powinni zwrócić uwagę na lokalne mgły, które mogą ograniczać widzialność do 300 m. Tam też najchłodniej, termometry wskażą tam zaledwie 2°C. We wschodniej Polsce od 4°C do 7°C, w centrum około 10°C. Najcieplej w zachodniej Polsce, tam od 11°C do 13°C.

- Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu okresami umiarkowany, w zachodniej połowie kraju zachodni i północno-zachodni, we wschodniej zmienny z przewagą południowego stopniowo skręcający na zachodni. Wysoko w Bieszczadach wiatr w porywach do 55 km/h – zapowiada IMGW.

Czwartek (9 października) zapowiada się na dzień pochmurny, z przelotnym deszczem. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. - W rejonach podgórskich Karpat suma opadów około 10 mm – prognozuje IMGW. Tam też najchłodniej, temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Na krańcach wschodnich około 11°C, a na przeważającym obszarze kraju od 12°C do 16°C. Najcieplej w zachodniej Polsce, gdzie termometry wskażą około 17°C.

- Wiatr słaby i umiarkowany, po południu na Pomorzu porywisty, pod wieczór na wybrzeżu w porywach około 55 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h – przewiduje IMGW.

Niestety, dla osób czekających na choćby chwilowe pojawienie się złotej, polskiej jesieni w Polsce, mamy złą wiadomość. Najbliższe dni, z weekendem na czele, upłyną nam pod znakiem podobnej pogody: deszczowej, wietrznej i niezbyt ciepłej.

Źródło: IMGW

