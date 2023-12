Prognoza długoterminowa na rok 2024. Parszywa pogoda opanuje całą Polskę

Ochłodzenie tuż przed świętami. Na takie wieści czekali Polacy. Wcześniej powieje grozą, wichury do 100 km/h

Końcówkę 2023 roku cechuje duża dynamika w pogodzie. Eksperci omawiający prognozy na Boże Narodzenie wskazują, że akcenty zimowe i jesienne będą się ścierać nawet do końca roku. Tymczasem synoptycy IMGW (Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) opublikowali eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu na okres styczeń 2024 r. - kwiecień 2024 r. Daje nam ona ogólny zarys tego, co może nas spotkać w pierwszej połowie 2024 roku. Już styczeń wygląda bardzo ciekawie - na terenie całej Polski miesięczna suma opadów będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej. Temperatura będzie w normie z lat 1991-2020.

Prognoza długoterminowa na wiosnę 2024 roku. Opady i wysokie temperatury

W lutym sytuacja będzie wyglądała podobnie jak w styczniu. Ciekawie wygląda początek wiosny. W marcu nie dość, że będzie wilgotno, to jeszcze na terenie całego kraju temperatury powinny się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Po ciepłym marcu należy się spodziewać... o wiele chłodniejszego kwietnia! W tym miesiącu odnotujemy sporo opadów, ale temperatury poniżej normy wieloletniej. Zdaniem IMGW, żaden region się nie wyłamie.

- Opadów w Polsce nigdy dość. Powinniśmy się cieszyć, jeśli w końcówce grudnia i w 2024 roku będzie ich sporo. Mieliśmy suche lato. Na wiosnę opady będą procentować. Poziom wód gruntowych zmieni się na plus - wskazuje w rozmowie z naszym dziennikarzem Rafał Maszewski, meteorolog i ekspert serwisu pogodawtoruniu.pl.

Prognoza długoterminowa. IMGW tłumaczy, jak ją interpretować

- W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy” - przekazują eksperci IMGW.

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,

poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,

w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu - śnieg lub deszcz.