Kiedy myślimy o słonecznej pogodzie, raczej nie kojarzy nam się z tym grudzień. To zazwyczaj czas zimna, nierzadko silnego wiatru i częstych opadów. W grudniu 2023 mieliśmy już śnieg, mróz, wichury, a nawet odwilż i temperaturę rzędu 10 stopni Celsjusza. To sporo zmian jak na wciąż trwający miesiąc. Jedno jest jednak w grudniu 2023 niezmienne. Bardzo mało słońca, przebijającego się przez ciemne chmury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) podzielił się grafiką, przedstawiającą usłonecznienie w naszym kraju. Dane mogą załamywać. W Polsce jest miejsce, gdzie przez 17 dni grudnia słońce pokazało się jedynie przez ok. 36 min. Tym miastem jest Włodawa w woj. lubelskim.

Statystyk dotyczących usłonecznienia w grudniu 2023 nie wolno bagatelizować, ponieważ z danych IMGW wynika, że brakuje nam słońca, które naturalnie dostarcza nam witaminę D, potrzebną w budowaniu odporności. Czy jest szansa, że niekorzystna statystyka odwróci się, a końcówka grudnia 2023 będzie słoneczna? Niestety, prognozy wskazują, że przed nami kolejne dni z deszczem, śniegiem i wiatrem, a słońce skryje się za ciemnymi chmurami. Poprawy pogody należy spodziewać się dopiero pod świętach.

Grudzień 2023 do tej pory jest bardzo pochmurnym miesiącem☁️. Brakuje nam słońca☀️, które naturalnie dostarcza nam witaminę D, potrzebną w budowaniu odporności.W naszym kraju są miejsca, gdzie przez 17 dni słońce pokazało się jedynie przez ok. 36 min (Włodawa).#IMGW #braksłońca pic.twitter.com/IX1YRAORPo— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 18, 2023

