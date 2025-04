Pogoda 15.04.2025. Burze w nocy

Noc z poniedziałku na wtorek (14/15 kwietnia) pogodna, jedynie na północy oraz zachodzie możliwy przelotny deszcz oraz zanikające burze. Uwaga na mgły, które lokalnie, szczególnie na północy oraz w kotlinach karpackich mogą ograniczać widzialność do 300 metrów. Noc dość ciepła, bez przymrozków. Najchłodniej na Helu i w kotlinach karpackich, ale i tam 4-5°C. Na północy kraju i południowym wschodzie 6-7°C. W centrum około 9°C, zaś w zachodniej Polsce najcieplej, do 10°C. - Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w czasie burz oraz miejscami na południowym wschodzie porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h, w Bieszczadach do 70 km/h – zapowiada IMGW.

Pogoda 15.04.2025. Nawet 22 stopnie, ale z deszczem

Wtorek (15 kwietnia) zapowiada się na dość pogodny, szczególnie w centrum i na północnym wschodzie. W zachodniej i południowej Polsce popada deszcz. Uwaga na mgły, które rano mogą ograniczać widzialność do 500 metrów. Najcieplej w centrum i na północnym zachodzie, tam na termometrach nawet 22°C. Na przeważającym obszarze około 20°C. Na południowym wschodzie 16-17°C, niewiele chłodniej w kotlinach górskich, a najzimniej na Helu, tam około 11°C. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, na zachodzie w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu okresami dość silny, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h – prognozuje IMGW.

Źródło: IMGW

Prognoza godzinowa opadu i zachmurzenia na 2 dni (ECMWF)#IMGW pic.twitter.com/WZCQv6iQ75— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 14, 2025

