Pogodowe szaleństwo opanuje Polskę. Wichury do 160 km/h to nie wszystko!

Jak prognozuje IMGW, w najbliższy weekend (3-5 listopada) "Polska będzie w zasięgu rozległego niżu znad Wysp Brytyjskich i Morza Północnego oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych". Oznacza to wietrzny i deszczowy weekend. - Porywy wiatru będą sięgać 65-70 km/h w głębi kraju, a na południu, zwłaszcza w obszarach podgórskich, miejscami do 110 km/h. Wysoko w Tatrach wiatr powieje w porywach do 160 km/h - czytamy w komunikacie IMGW. W sobotę (4 listopada) nieco odpoczniemy od silnego wiatru i deszczu, ale nieprzyjemna aura wróci już w niedzielę (5 listopada).

W piątek (3 listopada) - według IMGW - nasz kraj będzie pod wpływem cyklonu Ciaran, który siał spustoszenie w zachodniej części Europy. Pofalowany front atmosferyczny związany z niżem znad Morza Północnego kroczy z zachodu na wschód. - Pozostajemy w powietrzu polarnym morskim, cieplejszym na wschodzie kraju - informuje IMGW. Ciśnienie spada, ale zacznie rosnąć wieczorem. Na termometrach od 9°C w Jeleniej Górze, 10°C w Legnicy do 14°C w Krakowie, Opolu, Częstochowie, Kielcach, Warszawie, Lublinie i Toruniu. Najcieplej w Rzeszowie - 16°C. Uwaga na silny wiatr. W większości kraju w porywach do 70-75 km/h. W górach nawet do 160 km/h. IMGW wydało alerty meteo pierwszego i drugiego stopnia.

Cyklon Ciaran wpłynie na pogodę w weekend

W sobotę (4 listopada) - jak podaje IMGW - "Polska będzie w zasięgu rozległego układu niżowego z ośrodkami głównymi nad Wyspami Brytyjskimi i Morzem Północnym". W nocy z piątku na sobotę we wschodniej połowie kraju zaznaczy się jeszcze pofalowany front atmosferyczny, który stopniowo odsunie się na wschód, a za nim przejściowo rozbuduje się słaby klin wyżowy. - Nadal napływać będzie powietrze polarne morskie. Ciśnienie w nocy będzie rosnąć, w dzień wahać się - czytamy w komunikacie. Na termometrach od 9°C na Warmii, Mazurach i Podlasiu do 13°C na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Wiatr nie będzie nam już tak dokuczać jak w piątek, ale w górach wciąż możliwe podmuchy do 90 km/h. Deszcz głównie na północnym wschodzie.

W niedzielę (5 listopada) - według prognoz IMGW - pogodę w naszym kraju "kształtować będzie niż znad Morza Północnego oraz związany z nim front atmosferyczny". Napływać będzie powietrze polarne morskie. Ciśnienie spadnie. Wróci deszcz, a także silniejszy wiatr, w porywach do 75 km/h. Popada w niemal całym kraju, a na termometrach od 8°C na Warmii i Mazurach do 12°C na północnym zachodzie.

