Deszcz, wichury do 160 km/h i jeszcze to! [Prognoza IMGW na 3.11.2023]

Pogodowe szaleństwo opanuje Polskę. Wichury do 160 km/h to nie wszystko!

Jaka będzie pogoda w sobotę, 4 listopada?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w sobotę, 4 listopada zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie początkowo duże i zanikające słabe opady deszczu.

Najcieplej będzie na południu Polski - tam termometry wskażą do 13°C.

- Temperatura maksymalna od 8°C na północy, około 11°C w centrum, do 13°C na południu - czytamy na stronie IMGW.

Zobacz też: To się stanie już w czwartek. Jedna z planet niespodziewanie zniknie!

W górach będzie wiał porywisty wiatr.

- Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy okresami porywisty, z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h, a w Sudetach do 90 km/h - podają synoptycy.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z soboty na niedzielę (4.11.2023/5.11.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z soboty na niedzielę (4.11.2023/5.11.2023) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na zachodzie i południu miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C na północnym wschodzie do 7°C miejscami na zachodzie i południu; jedynie na Podhalu około 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, w Kotlinie Kłodzkiej w porywach do 55 km/h, na obszarach podgórskich w Karpatach do 70 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach i Tatrach porywy wiatru do 100 km/h.

Cmentarze choleryczne w Rzeszowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.