Wichury nad Polską, sztorm na Bałtyku

Po bardzo ciepłym wtorku, z rekordowymi temperaturami, pogoda zmieni się diametralnie. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w nocy z wtorku na środę (3/4 października), z zachodu na wschód kraju będzie przemieszczał się bardzo aktywny front chłodny. - Napłynie za nim wyraźnie chłodniejsze powietrze polarne morskie i będzie wiał silny wiatr. Mogą występować też burze, jednak z uwagi na szybkie przechodzenie frontu nie spodziewamy się wysokich wartości opadu, maksymalnie do 15 mm - prognozuje IMGW.

Wiatr przybierze na sile wieczorem, najpierw w zachodnich regionach kraju. Porywy wiatru mogą osiągnąć do 90 km/h, zwłaszcza w woj. dolnośląskim, lubuskim i nad morzem - w pierwszej połowie nocy. - Na Bałtyku obowiązuje ostrzeżenie przed silnym sztormem, wiatr w porywach do 10 w skali B - czytamy w komunikacie IMGW. Wiatr będzie słabł przenosząc się na wschód kraju, ale w centrum nadal wiać może z prędkością do 85 km/h. Nad ranem front będzie już we wschodnich regionach i tam wiatr powieje z prędkością do 65 km/h. Noc będzie dość ciepła jak na początek października, na termometrach 11°C-15°C.

Po bardzo ciepłym wtorku czeka nas chłodniejsza środa. Uwaga na silny wiatr! 🌬️🍃Zostały wydane ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed silnym wiatrem. Mogą wystąpić też burze.Na Bałtyku obowiązuje ostrzeżenie przed silnym sztormem do 10 w skali B.🌊https://t.co/3GKL445QyX#IMGW pic.twitter.com/ihDXhBrPe2— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 3, 2023

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Alerty pierwszego i drugiego stopnia

IMGW wydało alerty meteo pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Spokojnie będzie jedynie w trzech wschodnich województwach: podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Ostrzeżenia obowiązują od wtorkowego wieczora (3 października) do wczesnych godzin porannych w środę (4 października). Ostrzeżenia drugiego stopnia o silnym wietrze IMGW wydał dla województw: lubuskiego, dolnośląskiego oraz zachodniej części Wielkopolski, silnie wiać będzie również nad samym morzem.

Z kolei alerty pierwszego stopnia wydano dla województw:

zachodnio-pomorskiego,

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

mazowieckiego,

kujawsko-pomorskiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

małopolskiego,

śląskiego,

opolskiego,

wschodniej części województwa wielkopolskiego.

O silnym wietrze ostrzega również RCB. W środę (4 października) nadal będzie bardzo silny, a do tego zrobi się dużo chłodniej niż we wtorek. Na termometrach maksymalnie do 18-19°C. To o prawie 10 stopni mniej niż we wtorek. Porywy wiatru do 60 km/h, a nad morzem nawet do 80 km/h. W północnej Polsce możliwe także słabe burze. W kolejnych dniach nadal można spodziewać się porywistego wiatru.

‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ▶️SILNY WIATRPrognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z kierunków zachodnich, głównie w Polsce zachodniej i centralnej oraz na Wybrzeżu. https://t.co/KWaDyE9hQg pic.twitter.com/0G4Q9RzrVF— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 3, 2023

Uwaga na silny wiatr❗@IMGWmeteo wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia.W porywach wiatr💨może osiągać 90 km/h.Pamiętaj:➡️usuń z parapetów rzeczy, które porwane przez wiatr mogą stanowić zagrożenie➡️nie zatrzymuj się pod drzewami➡️nie parkuj w pobliżu drzew i reklam pic.twitter.com/wjz2tkVKk8— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 3, 2023

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej