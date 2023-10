To się wydarzy punktualnie o 20:13. Świetliste obiekty pojawią się nad twoją głową!

Potwierdziły się przewidywania synoptyków dotyczących bardzo wysokich temperatur we wtorek (3 października). Ciepłe powietrze z dalekiego południa napłynęło nad Polskę i przyniosło rekord temperatury. - Stacja meteorologiczna Legnica w woj. dolnośląskim o godzinie 12:50 zanotowała 29,2°C - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w mediach społecznościowych. To rekordowy pomiar w październiku. Poprzedni rekord przetrwał prawie 60 lat i także odnotowano go na początku miesiąca. 4 października 1966 r. w miejscowości Trzebiechów (woj. lubuskie) termometr pokazał 28,9 stopnia Celsjusza. Ponad 28 stopni tego dnia było także m.in. w Gdańsku, Toruniu, Bydgoszczy czy Gorzowie Wielkopolskim. Takie temperatury w październiku widzimy raz na kilkadziesiąt lat.

Niestety, letnią wręcz temperaturą na początku października nie nacieszymy się długo. Nadchodzi załamanie pogody, które odczujemy już w środę (4 października). Temperatura w wielu regionach Polski spadnie o ponad 10 stopni Celsjusza, a uczucie chłodu potęgować będzie deszcz i silny wiatr, przed którym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Porywy wiatru mogą osiągać prędkość nawet 90 km/h.

Po bardzo ciepłym wtorku czeka nas chłodniejsza środa. Uwaga na silny wiatr! 🌬️🍃Zostały wydane ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed silnym wiatrem. Mogą wystąpić też burze.Na Bałtyku obowiązuje ostrzeżenie przed silnym sztormem do 10 w skali B.🌊https://t.co/3GKL445QyX#IMGW pic.twitter.com/ihDXhBrPe2— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 3, 2023

