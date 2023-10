Deszcz, burze i jeszcze to! Fatalna prognoza

Jaka będzie pogoda w środę, 4 października?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w środę (4 października 2023) zachmurzenie w dzień będzie umiarkowane i duże. Warto zabrać ze sobą parasol – miejscami będzie padać, mogą pojawić się burze.

- Miejscami przelotne opady deszczu, na północy możliwe również burze. Suma opadów na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego do około 10 mm – czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 4.10.2023

W środę chłodniej, na termometrach do 18°C.

- Temperatura maksymalna od 14°C w obszarach podgórskich i miejscami na północy do 18°C miejscami na zachodzie – podaje IMGW.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 60 km/h, zachodni. Nad morzem wiatr dość silny i silny, 30-45 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc ze środy na czwartek (4.10.2023/5.10.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy ze środy na czwartek (4.10.2023/5.10.2023) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 8°C na wschodzie do 13°C nad morzem; w obszarach podgórskich od 3°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo oraz nad ranem na północy, porywisty, do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr dość silny, nad ranem w porywach do 75 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

