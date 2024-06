Nie tylko męczący upał. Potężne burze nad Polską. Ekspert IMGW mówi o niebezpieczeństwie

Pogoda na weekend. IMGW ostrzega przed upałami i burzami

Pod koniec czerwca nie ma właściwie dnia, aby Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) nie wydawał alertów pogodowych. W ostatnich dniach były to ostrzeżenia przed upałem. Temperatura praktycznie nie spada, a w najbliższych weekend (28-30 czerwca) oprócz męczącego gorąca, życie uprzykrzać nam mogą również gwałtowne burze. Pomarańczowe alerty meteo II stopnia przed burzami i upałem obowiązują niemal w całej Polsce. - Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 21°C - czytamy w komunikacie IMGW. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do 90 km/h. Lokalnie grad - tak z kolei synoptycy ostrzegają nas przed gwałtownymi burzami. Dość powiedzieć, że w czerwcu kilkukrotnie pojawiały się w Polsce niebezpieczne burze. Końcówka miesiąca ma być podobna.

Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz oraz burze z gradem. Opady w burzach 30-50 mm i porywy do 70 km/h, na zachodzie do 90 km/h.🌡 Na termometrach od 25°C nad morzem do 33°C w centrum. 💨Wiatr słaby i umiarkowany, południowy, od zachodu skręcający na zachodni. pic.twitter.com/flUdGM6iAQ— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 28, 2024

Ekspert IMGW: Niebezpieczne burze i opady w weekend

Przed groźnymi burzami przestrzegał czytelników "Super Expressu" już wcześniej Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. - Chciałbym zwrócić uwagę na przełom czerwca i lipca, bo burze i opady w tym czasie mogą być niebezpieczne - mówił nasz rozmówca w niedawnym materiale o pogodzie na lipiec 2024. Nasz rozmówca ma na myśli niedzielę (30 czerwca) i poniedziałek (1 lipca). Ostatniego dnia czerwca - jak wynika z prognoz IMGW - "Polska będzie pod wpływem niżu, z ośrodkiem przemieszczającym się znad północnych Niemiec nad Bałtyk". - W Polsce zachodniej i centralnej będzie oddziaływał chłodny front atmosferyczny i poprzedzająca go linia zbieżności. Z południa napłynie gorące powietrze zwrotnikowe - czytamy w komunikacie IMGW. Trudno będzie znaleźć w Polsce miejsce z temperaturą poniżej 30 stopni. W centrum kraju ma to być nawet 33°C. Niebezpieczne burze pojawią się w naszym kraju również w piątek i sobotę (28-29 czerwca). - W piątek burze wystąpią w całym kraju, w sobotę na południu i wschodzie, a w niedzielę głównie na zachodzie. Opady deszczu mogą być miejscami nawalne, powodując zalania i lokalne podtopienia - zapowiada IMGW i dodaje, że porywy wiatru w burzach mogą dobijać do 100 km/h. W sobotę (29 czerwca) bez upałów, na termometrach od 20-23 stopni na północy kraju do 29°C na Opolszczyźnie, Dolnym i Górnym Śląsku oraz w centrum kraju.

