Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów z IMGW, w sobotę (29 czerwca) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie okresami duże i tam przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie również burze.

- W czasie burz suma opadów do 25 mm -podaje IMGW.

Sobota będzie kolejnym upalnym dniem, temperatura maksymalna od 23°C, 25°C na północy, około 28°C w centrum, do 30°C lokalnie na południowym zachodzie. Jak wskazują eksperci, chłodniej będzie tylko nad morzem, od 19°C do 21°C.

- Wiatr na ogół słaby, tylko nad morzem umiarkowany, na zachodzie zmienny, na pozostałym obszarze z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h - czytamy na stronie IMGW.

Zobacz galerię: Szkwał na Jeziorze Solińskim!

Noc z soboty na niedzielę (29/30 czerwca)

Z informacji przekazanych przez synoptyków IMGW wynika, że w nocy będzie pogodnie, jedynie początkowo na południowym wschodzie, a nad ranem na zachodzie zachmurzenie wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz suma opadów do 15 mm. Lokalnie w kotlinach górskich mgła, ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 13°C na północnym wschodzie, około 18°C w centrum, do 21°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 65 km/h, na szczytach Sudetów do 100 km/h. W czasie burz na zachodzie porywy wiatru do 60 km/h.

Bazzar czyli klimatyczny targ na Fosie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.