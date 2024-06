Pogoda na lipiec 2024: Tego Polacy się nie spodziewali! Po tych prognozach zmienią plany. Urlopy pod znakiem zapytania

Taka będzie pogoda we wtorek

Lipiec będzie pierwszym, pełnym wakacyjnym miesiącem. To czas, w którym wielu Polaków uda się na urlop. Niektórzy wybiorą kierunki zagraniczne, a inni zostaną w kraju. Czy pogoda dopisze podczas urlopu w lipcu? Zapytaliśmy o to Grzegorza Walijewskiego, rzecznika Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Co modele mówią o pogodzie na lipiec 2024?

- Po czerwcowych upałach, gdzie temperatura w ciągu dnia wzrośnie nawet do 34 stopni Celsjusza i czekają nas tzw. noce tropikalne, szczególnie w weekend, później nadejdzie ochłodzenie - wyjaśnia nasz rozmówca. - Wielu może przeżyć szok, bo tam, gdzie jeszcze w niedzielę (30 czerwca) termometry pokażą 33-34 stopnie, już w poniedziałek (1 lipca) temperatura spadnie do 20-24 stopni - dodaje rzecznik IMGW.

Grzegorz Walijewski tłumaczy nam, w oparciu o modele pogodowe, że podobna pogoda i temperatury utrzymają się w Polsce przez cały pierwszy tydzień lipca. W niektórych regionach możliwe są nawet temperatury na poziomie 17-19 stopni Celsjusza. - Będzie chłodniej niż zazwyczaj - mówi rzecznik IMGW. A zatem, kto wybiera się na urlop w Polsce w pierwszych dniach lipca, ten raczej lekkie ubrania powinien zostawić w szafie. Wygląda więc na to, że dobrym terminem na urlop w kraju i cieszenie się wysokimi, typowo letnimi temperaturami, będzie połowa i końcówka lipca.

Upały w lipcu 2024. W prognozach widać powrót

Z pięciotygodniowego modelu pogodowego wynika, że w kolejnym tygodniu temperatura ma wzrastać, a do Polski napłynie cieplejsze powietrze. - W drugim i trzecim tygodniu lipca mają wrócić upały - opowiada Walijewski w rozmowie z "Super Expressem" i dodaje, że w drugim tygodniu lipca gorąco będzie na południu kraju, zaś tydzień później fala upałów zaleje prawie całą Polskę. Lipiec 2024 pożegna nas ciepłem, ale raczej już bez temperatur powyżej 30 stopni Celsjusza. Nadchodzący miesiąc zapowiada się więc na miesiąc ze średnią temperaturą wyższą niż w ostatnich latach.

Jak od linijki. Koniec czerwca upalny🔴, początek lipca🟡 - oceńcie sami.ℹ️ Należy pamiętać, że prognoza numeryczna >7 dni to sprawdzalność <50%#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/L2RGBlyxpY— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) June 24, 2024

Pogoda na lipiec 2024. Prognoza długoterminowa. Opady

- Chciałbym zwrócić uwagę na przełom czerwca i lipca, bo opady w tym czasie mogą być niebezpieczne - mówi Grzegorz Walijewski. Nasz rozmówca ma na myśli niedzielę (30 czerwca) i poniedziałek (1 lipca). W kolejnych dnia lipca niebezpieczne zjawiska atmosferyczne nie powinni nam zagrażać. Wyże mają zagwarantować więcej chwil ze słońcem, choć jak tłumaczył wcześniej rzecznik IMGW, temperatura będzie daleka od upalnej. W drugim i trzecim tygodniu lipca 2024 opadów znowu będzie więcej. - Wraz z cieplejszym powietrzem mogą pojawić się niebezpieczne zjawiska i występować praktycznie do końca miesiąca - przewiduje Walijewski.