Ogłoszono alarm. To stanie się już wieczorem! Ekstremalne zagrożenie

Najgorzej będzie w nocy! Burze, deszcz i wichury do 100 km/h! [Prognoza IMGW na 20.06.2024]

Nawałnice nad Polską. Krajobraz jak z horroru

Synoptycy ostrzegali przed "ekstremalnym zagrożeniem". Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alerty meteo przed burzami, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyłało wiadomości do mieszkańców zagrożonych województw. Niestety, przewidywania potwierdziły się. Niszczycielski żywioł dotarł do Polski i wyrządził ogromne szkody. Nawałnice, które w środę (19 czerwca) przeszły nad naszym krajem uderzyły z ogromną siłą. Woda zalewała ulice, silny wiatr łamał drzewa i zrywał dachy. Strażacy w całym kraju interweniowali ponad 2 tysiące razy. W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia z niszczycielskich nawałnic.

Niszczycielski żywioł zrywał dachy i łamał drzewa

- W okolicach godziny 17:50 nad miejscowością Pstrążna w województwie śląskim w powiecie rybnickim, doszło do dużych zniszczeń wywołanych przejściem silnej superkomórki burzowej - czytamy we wpisie Polskich Łowców Burz w mediach społecznościowych. Nawałnica zrywała dachy, uszkodziła elewacje i słupy, łamała drzewa. Niestety, tego typu niebezpiecznych zjawisk w Polsce było w środę (19 czerwca) znacznie więcej.

Nawałnice nad Polską. Najwięcej interwencji w Śląsku i na Mazowszu

W środę (19 czerwca) strażacy w całej Polsce odnotowali 2440 interwencji w związku z przechodzącym frontem atmosferycznym, przynoszącym intensywne opady deszczu i silny wiatr. Najwięcej interwencji było w województwach:

śląskim (1109),

mazowieckim (622),

małopolskim (272),

lubelskim (89),

opolskim (82).

W woj. śląskim odnotowano około 145 uszkodzonych całkowicie lub częściowo dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

Pogoda w czwartek. Kolejny dzień z groźnymi burzami? Prognoza IMGW 20.06.2024

Czy w czwartek (20 czerwca) pogoda będzie równie niebezpieczna? IMGW uspokaja, że po bardzo niebezpiecznej i dynamicznej środzie, w czwartek czeka nas uspokojenie w pogodzie, ale będzie ono krótkotrwałe, bo jednodniowe. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie po południu na południowym zachodzie duże z większymi przejaśnieniami. Znacznie chłodniej niż w ostatnich dniach. Na termometrach maksymalnie od 20°C na północy i w rejonach podgórskich Karpat do 25°C na południu. Najchłodniej na Wybrzeżu, od 16°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i wschodzie porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h.

