Ogłoszono alarm. To stanie się już wieczorem! Ekstremalne zagrożenie

Ekstremalne zagrożenie. Burze, wiatr powyżej 100 km/h, a nawet trąby powietrzne

Sieć Obserwatorów Burz w Polsce podniosła stopień zagrożenia burzami do najwyższego, co oznacza ekstremalne zagrożenie. - Zjawiska pogodowe mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, nieść poważne i duże szkody materialne, szkody w drzewostanie czy przerwy w dostawach prądu! - czytamy w treści komunikatu. Najpoważniejsza sytuacja ma być na Dolnym i Górnym Śląsku oraz Opolszczyźnie.

Sieć Obserwatorów Burze wyjaśnia, że głównymi zagrożeniami będą opady gradu o średnicy lokalnie ponad 7 cm (nie wykluczone nawet 8-10 cm średnicy), silne konwekcyjne porywy wiatru o prędkości miejscami powyżej 110 km/h, a także "nawalne opady deszczu prowadzące do zalań, podtopień oraz do powodzi błyskawicznej". Bardzo prawdopodobne jest również wystąpienie trąb powietrznych.

📣🟪⚡️UWAGA! Podniesiono stopień zagrożenia do najwyższego - EXT, ekstremalnego zagrożenia burzowego. Zjawiska pogodowe mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, nieść poważne i duże szkody materialne, szkody w drzewostanie czy przerwy w dostawach prądu! To jest… pic.twitter.com/JLCWjQ4lx4— Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) June 19, 2024

Alert RCB. Zagrożone jest 11 województw

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło alert dla 11 województw. - Uwaga! Dziś i w nocy (19/20.06) burze, ulewny deszcz, grad i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr - czytamy w treści komunikatu. Alert RCB dotyczy województw:

mazowieckiego,

podlaskiego,

lubelskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego,

opolskiego,

dolnośląskiego,

wielkopolskiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w środę (19 czerwca) po południu i wieczorem na krańcach południowo-wschodnich na ogół bez deszczu, na pozostałym obszarze przelotne opady, a także burze, lokalnie z gradem. - Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, lokalnie w centrum i na wschodzie do 40 mm - informuje IMGW. - Wiatr umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich. W rejonach podgórskich Karpat porywy wiatru do 65 km/h, a wysoko w górach do 70 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie w centrum i na wschodzie do 100-110 km/h - zapowiadają synoptycy.

‼️ UWAGA! Alert RCB ‼️"Uwaga! Dziś i w nocy (19/20.06) burze, ulewny deszcz, grad i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr."Alert RCB został uruchomiony w 11 województwach. pic.twitter.com/ZWMJ6ieyHp— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 19, 2024

