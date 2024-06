Nadciąga antycyklon afrykański. Minos przyniesie pogodowy koszmar. Piekielne temperatury to nie wszystko

W prognozach IMGW widać "pogodową huśtawkę". Burze i tropikalne upały to nie koniec. Nie będzie chwili wytchnienia

Upały w Europie. Najpierw Grecja, wkrótce Włochy i Polska

Niedawno informowaliśmy o czerwcowych upałach w Grecji. Teraz afrykańskie upały dotrą do innego kraju na południu Europy. Pierwszy tego lata wyjątkowo dotkliwy upał na całym terytorium Włoch nadejdzie na początku tygodnia, a szczyt temperatur powyżej 40 stopni prognozowany jest między środą a piątkiem na południu (19-21 czerwca). Najgoręcej ma być w Apulii, na Sycylii i Sardynii.

- Za sprawą gorącego i wilgotnego powietrza pochodzenia subtropikalnego temperatury będą średnio o 8-10 stopni wyższe niż wynosi średnia w tym okresie - wyjaśniono w portalu iLMeteo.it. Już we wtorek (18 czerwca) termometry w Rzymie i Florencji mają wskazać 34 stopnie Celsjusza, a w kolejnych dniach będzie jeszcze goręcej.

Upały we Włoszech. Ministerstwo zdrowia reaguje

Najprawdopodobniej ministerstwo zdrowia wprowadzi we włoskich miastach alarm z powodu upałów. Wiążą się z nim ostrzeżenia, aby unikać przebywania na powietrzu w najgorętszych porach dnia. Dotyczy to przede wszystkim osób starszych, chorych i dzieci.

Jak się zauważa w mediach, ostrzeżenia przed falą upałów powinny dotrzeć do zagranicznych turystów zwiedzających Włochy, bo także oni są szczególnie narażeni na ich skutki podczas męczącego zwiedzania zabytków i oczekiwania w kolejkach, by do nich wejść.

