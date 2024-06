Afrykańskie upały zmierzają do Polski. Temperatura przekroczy 30 stopni

Obecnie upalnie jest m.in. w Grecji, gdzie temperatura przekroczyła 40°C. Już niedługo bardzo ciepło może być też w Polsce, co zapowiadano już od kilku dni. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), najbliższy weekend (14-16 czerwca) będzie ciepły, ale z pojawią się przelotny deszcz oraz burze. Wszystko za sprawą układu frontów atmosferycznych, które przyniesie, przemieszczający się powoli z zachodu na wschód niż z rejonu Wysp Brytyjskich. Po weekendzie nastąpi wyraźna i drastyczna zmiana w pogodzie. Od poniedziałku (17 czerwca) prognozowany jest napływ gorącego powietrza zwrotnikowego. Temperatura gwałtownie wzrośnie. W czwartek (20 czerwca) na południowym zachodzie może być to nawet 35°C.

Zanim to jednak nastąpi, czeka nas dość chłodny piątek (14 czerwca). Sporo ciemnych chmur, a na północy i południu Polski prognozowane są słabe opady deszczu. Na termometrach 17°C do 22°C. Nieco cieplej w sobotę (15 czerwca). Temperatura maksymalna od 21°C do 27°C, choć w nocy możliwe zaledwie 5°C. W zachodniej części kraju możliwe burze. Wiatr podczas burz w porywach do 65 km/h. Weekend zakończy się deszczowo, szczególnie nad morzem, w centrum i na południu kraju. Tam w niedzielę (16 czerwca) również burze. Coraz cieplej, w nocy od 10°C do 14°C, zaś w ciągu dnia od 17°C do 26°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie kraju południowo-wschodni, na zachodzie z kierunków zachodnich. W burzach porywy wiatru do 60 km/h - prognozuje IMGW.

Prognoza IMGW. Pogoda rodem z Afryki. Nawet 35 stopni Celsjusza

Poniedziałek (17 czerwca) pogodny, przelotny deszcz możliwy jedynie na północy i wschodzie kraju. Wiatr słaby, a na termometrach w dzień od 20°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, ze zmiennych kierunków. W kolejnych dniach coraz cieplej, w czwartek (20 czerwca) na południowym zachodzie nawet do 35°C. Na północy i zachodzie kraju prognozowane przelotne opady deszczu i burze.

