Prognoza pogody od IMGW nie zostawia złudzeń. Nadchodzą tropikalne upały, żar poleje się z nieba. Padły konkretne daty

Fala upałów dotrze do Polski. IMGW ujawnia, kiedy to się stanie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przedstawił średnioterminową prognozę numeryczną do 24 czerwca. Co wiemy o pogodzie na czerwiec? Najważniejszą zmianą jest prawdopodobna fala upałów, która dotrze do Polski na początku drugiej połowy miesiąca. IMGW zwraca uwagę, że sprawdzalność prognozy średnioterminowej jest zazwyczaj poniżej 50 proc. i w najbliższych godzinach prognozowane wartości na termometrach mogą ulec zmianie, jednak warto wiedzieć, kiedy możemy spodziewać się fali upałów w Polsce. - Według kolejnej prognozy GFS około 17 czerwca mogą pojawić się dni upalne oraz noce tropikalne. Tu scenariusz przewiduje 4 dni z upałem - informuje IMGW.

Prognoza pogody: Fala upałów w Polsce. Gdzie będzie najcieplej?

Upał ma dotrzeć do Polski tuż po weekendzie, w poniedziałek (17 czerwca). Wówczas temperatura w wielu regionach kraju oscylować będzie w granicach 30 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, tam na termometrach prognozowane 31 stopni. Najchłodniej na północnym zachodzie, ale i tak ciepło, bo do 24 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach (18-19 czerwca) upalnie będzie już niemal w całej Polsce. Temperatury w nocy w niektórych regionach przekroczą 20 stopni, co oznacza noc tropikalną. W ciągu dnia jeszcze cieplej. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu nieco ponad 30 stopni. W centrum - 32 stopnie Celsjusza. Najcieplej na południowym zachodzie, nawet do 34 stopni powyżej zera. Zdecydowanie najcieplejszym dniem ma być środa (19 czerwca). W czwartek (20 czerwca) upał pozostanie już tylko we wschodnich regionach kraju. 33 stopnie pokażą termometry na północnym wschodzie, który zazwyczaj kojarzony jest jako region najzimniejszy. W zachodniej części kraju znaczne ochłodzenie. Temperatura maksymalna w granicach 20-24 stopni Celsjusza. Na piątek (21 czerwca) prognozowane jest drastyczne ochłodzenie w całej Polsce. Na termometrach od 16 stopni w centrum do 24 na południowym wschodzie.

Źródło: IMGW

Średnioterminowa prognoza numeryczna >7 dni sprawdzalność <50%. Jutro wartości mogą ulec zmianie.Wg kolejnej prognozy #GFS około 17 czerwca mogą pojawić się dni upalne oraz noce tropikalne. Tu scenariusz przewiduje 4 dni z #upał.#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/jBucAHfUoT— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) June 10, 2024

