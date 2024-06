Temperatury ostro w górę! Wiemy, kiedy to się stanie. Jest jednak jeden problem

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), "najbliższy tydzień upłynie pod znakiem chłodnych mas powietrza polarnego morskiego, napływających do nas bezpośrednio znad północnego Atlantyku". Przelotny deszcz w całym kraju od poniedziałku do czwartku (13 czerwca). Im bliżej weekendu, tym cieplej. Niestety, burze wrócą do nas już w niedzielę (16 czerwca), tym razem w zachodniej części kraju.

Deszczowy początek tygodnia

W poniedziałek (10 czerwca) burze na wschodzie i południowym wschodzie, miejscami opady gradu. Suma opadów do 50 mm. Bez deszczu jedynie w zachodnich regionach kraju. Na termometrach maksymalnie od 15-17°C na północy do 24°C na południowym wschodzie. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni, tylko na wschodzie z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h - zapowiada IMGW.

We wtorek (11 czerwca) deszcz we wschodniej, południowej i północnej Polsce. Burze, miejscami z gradem, w południowych regionach. Uwaga na mgły, które nad ranem na południu lokalnie mogą ograniczyć widzialność do 200 m. W nocy na termometrach od 9°C na północy do 15°C na południowym wschodzie. W ciągu dnia nieco chłodniej niż w ostatnich dniach. Nad morzem i na południu zaledwie 15-16°C, w zachodniej Polsce 17°C. Najcieplej na wschodzie, tam do 22°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h - prognozuje IMGW. W środę (12 czerwca) przelotny deszcz w północnej i południowej części kraju. Termometry w nocy wskażą od 7°C do 12°C. Temperatura maksymalna od 17°C do 21°C, nieco chłodniej nad morzem i w górach.

W czwartek (13 czerwca) bez deszczu jedynie w zachodniej Polsce. Na południu wciąż możliwe burze. W nocy na termometrach 7-9°C na północy do 14°C na wschodzie kraju. W ciągu dnia ledwie 14°C nad morzem, zaś na pozostałym obszarze maksymalnie 20°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie zmienny, w centrum i na wschodzie północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h - informuje IMGW.

Wzrost temperatury w weekend

Co z pogodą w weekend? W piątek (14 czerwca) deszcz na północy, wschodzie i południu kraju. W nocy temperatura od 8°C na północy do 13°C na wschodzie kraju. W dzień termometry wskażą od 20°C do 23°C. Chłodniej nad samym morzem i w górach, od 16°C do 18°C. W sobotę (15 czerwca) już mniej deszczu, wyjątkiem północne regiony kraju. Zrobi się też cieplej, od 21°C na południowym wschodzie do nawet 28°C w zachodniej Polsce. Nieco poniżej 20°C w górach i nad morzem. W niedzielę (16 czerwca) wrócą burze, głównie w zachodnich regionach. Nadal ciepło, na termometrach od 20°C nad morzem do 28°C na zachodzie kraju.

Źródło: IMGW

