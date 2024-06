Burze i ulewy jeszcze przed południem! IMGW ostrzega, w tych regionach będzie najgorzej

Pogoda długoterminowa na lato: Wakacje do zmiany. Polacy dopiero wtedy ruszą na urlop. Co za prognoza!

Pogoda w poniedziałek. Prognoza IMGW 10.06.2024

W poniedziałek (10 czerwca) na północy i zachodzie kraju pogodnie, jednak w północnych regionach po południu i wieczorem może spaść deszcz. Bez opadów w zachodnich regionach. Więcej chmur na południu i wschodzie i tam pojawią się opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Na południowym wschodzie prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 40 mm, na południu Śląska, w Małopolsce i Podkarpaciu lokalnie do około 50 mm. Najchłodniej na wybrzeżu, tam zaledwie 15°C na termometrach. Na przeważającym obszarze Polski 20-22°C. Najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, do 24°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu miejscami porywisty, z kierunków zachodnich; na południowym wschodzie z kierunków południowych. W burzach porywy wiatru do 90 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr do 80 km/h - prognozuje IMGW.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz ulewnym deszczem dla dziewięciu województw. Żółte alerty I stopnia dotyczą woj. śląskiego, łódzkiego oraz podlaskiego. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad - czytamy w komunikacie IMGW.

Pomarańczowe alerty II stopnia dotyczą województw:

mazowieckiego,

lubelskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego,

świętokrzyskiego,

opolskiego.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad - ostrzega IMGW. Ostrzeżenia I i II stopnia obowiązują do późnych godzin wieczornych w poniedziałek (10 czerwca. oraz do godzin nocnych z poniedziałku na wtorek (11 czerwca).

Źródło: IMGW

UWAGA⚠️NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #imgwBURZE 1° i 2°⛈️Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55mm, oraz porywy wiatru do 90 km/hOstrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniemWażne:Do: 2024-06-11 02:00 pic.twitter.com/Fi5mZHiE42— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 10, 2024

