Temperatury biją rekordy. "Autostrada do piekła klimatycznego"

Alarmujące dane. Kolejne miesiące z rekordową temperaturą

Dyrektor programu Copernicus Carlo Buontempo ostrzega, że jeśli nie uda nam się zredukować zanieczyszczeń powodowanych przez spalanie paliw kopalnych, rekordowo gorące miesiące z ostatniego roku, w przyszłości mogą zostać uznane za "stosunkowo chłodne". - Dane z programu Copernicus pokazują, że od lipca 2023 r. każdy miesiąc był o co najmniej 1,5 stopnia cieplejszy niż temperatury przed industrializacją. Średnia globalna temperatura w ciągu ostatnich 12 miesięcy była o 1,63 stopnia wyższa od poziomu sprzed epoki przemysłowej - czytamy w artykule Onetu.

O zmianach klimatycznych mówił również w Nowym Jorku António Guterres. Sekretarz Generalny ONZ potępił korporacje paliwowe i określił je mianem "ojców chrzestnych chaosu klimatycznego". Guterres wezwał wszystkie kraje do zakazu reklamowania produktów opartych na paliwach kopalnych. Szef ONZ wezwał też światowych liderów do natychmiastowego podjęcia działań w celu opanowania narastającego kryzysu klimatycznego. Według Guterresa "gramy w rosyjską ruletkę z naszą planetą" i potrzebujemy "zjazdu z autostrady do piekła klimatycznego".

Przypomnijmy, że w 2015 r. porozumienie paryskie zobowiązało kraje do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia w stosunku do poziomu przedindustrialnego. Cel ten odnosi się do ocieplenia na przestrzeni dziesięcioleci. Wzrost temperatur powoduje również częstsze ulewy i niebezpieczne burze. W tym roku pojawiły się one m.in. w Kenii, USA i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Ekstremalne rekordy pogodowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Prószkowie w woj. opolskim. Ile wynosiła? 40,2 °C 45,8 °C 47,1 °C Dalej