Rośnie liczba ofiar powodzi w Niemczech

Utrzymujące się od kilku dni, intensywne opady deszczu doprowadziły do powodzi w południowej części Niemiec. Szczególnie dotknięte powodziami są kraje związkowe Bawaria i Badenia-Wirtembergia. Liczba ofiar śmiertelnych powodzi wzrosła do czterech. Jedyną dotąd ofiarą był strażak, który w sobotę (1 czerwca) wraz z trzema kolegami płynął gumowym pontonem na ratunek jednej z rodzin w Pfaffenhofen an der Ilm w Bawarii, ok. 35 km na północ od Monachium. 42-latek zginął, gdy ponton się wywrócił. Pozostali strażacy zostali uratowani.

Jak przekazały lokalne władze, w poniedziałek (3 czerwca) policja wydobyła w Schrobenhausen w Bawarii, ok. 50 km na północny-zachód od Monachium, z zalanej piwnicy martwą kobietę. 43-letnia kobieta była poszukiwana od soboty. Z kolei w Badenii-Wirtembergii w wyniku powodzi śmierć poniosły dwie osoby. W poniedziałek w Schorndorf, ok. 30 km na zachód od Stuttgartu, z piwnicy jednego z domów wyłowiono ciała mężczyzny i kobiety.

Stan klęski żywiołowej ogłosiło kilkanaście powiatów i miast w Bawarii, w tym Ratyzbona – jako pierwsze duże miasto. Po ciągłych opadach deszczu woda w Dunaju i kilku jego dopływach podniosła się do niebezpiecznego poziomu, co zmusiło tysiące ludzi do opuszczenia swoich domów. Wiele szkół i przedszkoli na terenach najbardziej dotkniętych powodziami pozostało w poniedziałek zamkniętych.

Komunikacyjny paraliż po powodzi. Ruch pociągów ograniczony

Kanclerz Olaf Scholz, szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser i premier Bawarii Markus Soeder odwiedzili w poniedziałek tereny powodziowe w Górnej Bawarii. Scholz podziękował wszystkim zaangażowanym w pomoc i akcje ratownicze. Zapowiedział jednocześnie, że rząd federalny wesprze poszkodowanych. Kanclerz przestrzegł też przed zaniedbywaniem „powstrzymywania zmian klimatycznych, spowodowanych przez człowieka”.

Z powodu niepogody ruch kolejowy na południu Niemiec jest znacznie ograniczony. Pociągi dalekobieżne nie kursują z północy i zachodu kraju do Monachium. Utrudnienia dotyczą także lokalnego transportu i odcinków autostrad niedaleko Monachium. Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD) nadal ostrzega przed opadami z możliwością wystąpienia ulewnych deszczy na południu Niemiec. W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia z powodzi w Niemczech

Ulewy i nawałnice nad Polską. Ostrzeżenia IMGW

Ulewne deszcze pojawiły się również w Polsce. Szczególnie trudna jest sytuacja w okolicach Bielska-Białej. Czy grozi nam podobny kataklizm pogodowy jak w Niemczech? Prognozy nie zapowiadają aż tak intensywnych opadów, choć Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed ulewnym deszczem i burzami.

Powódź w Bielsku-Białej. Ulice zamieniły się w rzeki. Zalane auta i posesje. "Koszmar"

09:50 | #IMGWlive⚠️🚨Obecnie najtrudniejsza sytuacja hydro panuje na Śląsku, gdzie obowiązują ostrzeżenia hydro 3 stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarm. Aktualnie w Polsce na 6 stacjach przekroczony jest stan alarmowy🔴 a na 9 - stan ostrzegawczy🟠.#hydro pic.twitter.com/41AtXO4Vsp— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 4, 2024