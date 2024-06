Burze i ulewy nad Polską. Możliwe powodzie i podtopienia. W tych regionach będzie najgorzej

Burze i ulewne deszcze do 55 mm nie odpuszczą. To się stanie za kilka godzin [Prognoza IMGW na 4.06.2024]

Prognoza IMGW. Pogoda we wtorek, 4.06.2024. Burze i ulewny deszcz nad Polską

IMGW prognozuje, że we wtorek (4 czerwca) na południu spadnie ulewny deszcz, któremu towarzyszyć będą burze. W Bielsku Białej w ciągu godziny spadło 30,1 mm, a w Ustroniu 24,8 mm. Strefa opadów wraz z burzami przemieszcza się na północny zachód. - W ciągu najbliższych godzin prognozowane jest dalsze występowanie lokalnych burz i intensywnych opadów - zapowiada IMGW i dodaje, że obowiązują ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed silnym deszczem z burzami. Na rzekach przekroczone są stany alarmowe.

Przelotne opady deszczu i burze możliwe również w centrum i na wschodzie. Na południowym wschodzie i wschodzie prognozowana suma opadów do około 50 mm, lokalnie do 60 mm. Nadal ciepło. Na termometrach maksymalnie od 19°C do 23°C. Najcieplej na Podlasiu, tam lokalnie do 25°C. Chłodniej nad morzem i w górach, gdzie termometry wskażą od 15°C do 18°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni i północno-zachodni, na południowym wschodzie z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h - zapowiada IMGW.

Alerty meteo przed ulewami i burzami. Tutaj będzie najgorzej

Najpoważniejsza sytuacja jest w woj. małopolskim i woj. opolskim, gdzie IMGW wydało zagrożenia trzeciego stopnia przed ulewnym deszczem i burzami. - Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu od 90 mm do 110 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h, możliwy grad - czytamy w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed burzami dotyczy woj. podkarpackiego, a także woj. lubelskiego i woj. świętokrzyskiego. - Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm, lokalnie skumulowane sumy opadów do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad - wynika z komunikatu IMGW.

W woj. mazowieckim, podlaskim i na Śląsku obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia. - Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 40 mm do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Możliwy grad - prognozuje IMGW.

Ulewy i burze nad Polską mogą pojawić się już przed południem i występować do późnych godzin wieczornych we wtorek, 4 czerwca. W poniższej galerii zdjęcia z ulewy, jaka przeszła w Bielsku-Białej.

22:40 | #IMGWlive⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️BURZE 1° 2°SILNY DESZCZ Z BURZAMI 1° 2° 3°Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu od 90 mm do 110 mm.➡️https://t.co/DIkhkQS5PS pic.twitter.com/7cXOqMx3Xa— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 3, 2024

