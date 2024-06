Wiemy, kiedy to się stanie

Pogoda na czerwiec 2024. Temperatura. Żar poleje się z nieba, padły daty

Jakiś czas temu przyglądaliśmy się prognozie długoterminowej na czerwiec, z której wynikało, że przed nami kolejny, ciepły miesiąc. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Grzegorza Walijewskiego, rzecznika IMGW. Co powiedział nasz rozmówca? - Wychodzi na to, że cały czerwiec termicznie ma być z wartościami powyżej normy - mówi Walijewski. - Wszystkie modele pogodowe, zarówno nasze z IMGW, jak i modele amerykańskie oraz brytyjskie, pokazują, że nie tylko czerwiec, ale również lipiec i sierpień mają być z temperaturami powyżej normy - dodał rzecznik IMGW w rozmowie z "Super Expressem". Czyżby zatem upalne miały być nadchodzące wakacje? Na upały, czyli temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza nie będziemy musieli wcale czekać do lipca lub sierpnia. - Zanosi się, że czerwiec będzie kolejnym miesiącem z dodatnią anomalią temperatury. Będą pojawiać się upały i mogą trwać dłużej niż jeden dzień, szczególnie w drugiej połowie miesiąca - wyjaśnia Walijewski.

Pogoda na czerwiec 2024. Burze "jak z Gniezna"

Nie mamy też dobrych wieści dotyczących burz. Czerwiec 2024 ma być kolejnym miesiącem z niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi. Prognozowane są groźne burze, opady gradu, nawałnice i wichury. - Będą też utrzymywać się niebezpieczne burze - twierdzi Grzegorz Walijewski. Czy pogoda może być tak niebezpieczna jak wówczas, gdy nawałnica wystąpiła w Wielkopolsce? - Obrazki, które pamiętamy z Gniezna mogą i będą pojawiać się w różnych polskich miastach. Ulewny deszcz, silny wiatr i grad nas nie opuszczą - wyjaśnia rzecznik IMGW.

Długoterminowa prognoza numeryczna +5 tyg.Tydzień 23 na na zachodzie kraju chłodniejszy🔵 niż zwykle w latach 1991 - 2020. Prognozowana maksymalna📈 temperatura🌡️ powietrza 24°C. Tygodniowa suma opadu💦 od 9 do 30mm.#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/e8o9vIShAV— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) May 29, 2024

