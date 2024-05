Prognoza długoterminowa na czerwiec. Nadchodzi upał nie do wytrzymania? Mapy nie zostawiają złudzeń

Gdzie jest burza? Spektakularne nagranie wyładowań nad Warszawą

Burze to nie tylko niebezpieczne, ale również wyjątkowo ciekawe zjawiska atmosferyczne do oglądania, co nie umknęło użytkownikowi Sieci Obserwatorów Burz z Warszawy. Na profilu na platformie X (wcześniej Twitter) pojawiło się nagranie uderzenia pioruna (pod tekstem), który rozgałęzia się w dodatku na niebie, tworząc niezapomniany widok. - Piękne i jednocześnie niepokojące - pisze jeden z użytkowników.

W niedzielę, 26 maja, będzie kolejna okazja to uchwycenia podobnych zjawisk, bo IMGW ostrzega przed kolejną porcją burz. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, można się ich spodziewać praktycznie w całej Polsce, wyłączając wschodnią część kraju. Dalsza część tekstu poniżej.

Lubelskie. Tak wyglądała nocna burza

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad - czytamy w ostrzeżeniu 1. stopnia IMGW.