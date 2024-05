Noc z soboty na niedzielę (25/26 maja) będzie pochmurna. Późnym wieczorem możliwe burze oraz przelotny deszcz. Prognozowana wysokość opadów w burzach na ogół od 10 mm do 15 mm. Uwaga na mgły, które nad ranem na nizinach i dolinach mogą ograniczyć widzialność do 300 m. Noc ciepła, z temperaturą od 9°C do 14°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W burzach wiatr w porywach do 70 km/h - zapowiada IMGW.

Niedziela (26 maja) będzie kolejnym dniem z burzami, deszczem i lokalnie gradem, szczególnie w zachodnich regionach Polski. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 15 mm do 30 mm. Przed nami kolejny ciepły dzień. Na termometrach maksymalnie od 25°C do 28°C na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej nad morzem i w górach, tam termometry wskażą od 19°C do 23°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, jedynie w strefie nadmorskiej z kierunków północnych. W burzach wiatr w porywach do 70 km/h - prognozuje IMGW.

Źródło: IMGW

