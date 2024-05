Alerty w całym kraju! Niebezpieczne zjawiska mogą zaskoczyć znienacka

Ostrzeżenia meteorologiczne dla całej Polski

Gwałtowne burze, silne ulewy, porywisty wiatr, a miejscami gradobicie - przed takimi zjawiskami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sobotę i niedzielę, 25 i 26 maja. Na terenie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia, czyli tzw. "żółte alerty". Najgorzej ma być w regionach na zachodzie i południu.

W sobotę w kraju przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach na ogół od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 35 mm. Temperatura maksymalna na ogół od 24 do 27 stopni Celsjusza, jedynie w rejonach podgórskich i nad morzem chłodniej, od 18 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W burzach i w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie w Polsce będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Początkowo także burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach na ogół od 10 mm do 15 mm. W drugiej połowie nocy możliwe mgły, zwłaszcza w obniżeniach terenu i w dolinach rzecznych, ograniczające widzialność lokalnie do 300 m. Temperatura minimalna od 9 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Podczas burzy wiatr w porywach do 70 km/h.

W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 15 mm do 30 mm. Temperatura maksymalna na ogół od 25 do 28 stopni, jedynie w rejonach podgórskich i nad morzem będzie chłodniej - od 19 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, jedynie w strefie nadmorskiej z kierunków północnych. W burzach wiatr w porywach do 70 km/h.

Mogą wystąpić podtopienia

Ostrzeżenia meteorologiczne przed obfitymi opadami deszczu niosą za sobą kolejne zagrożenie. Alerty hydrologiczne związane z nagłym podniesieniem się stanów wód obowiązują w większej części kraju. Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia obowiązują w całej północno-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju, a także częściowo w województwach centralnej Polski. Ulewy mogą powodować wyższy stan wody w rzekach, a co za tym idzie - możliwe są lokalne podtopienia.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️Burze 1°🟡⛈️Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.➡️https://t.co/tuomWCFV67#burza pic.twitter.com/3VeLse346k— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 25, 2024

Jaka #pogoda 25.05? Temperatura wzrośnie do 20-28°C. Wiatr z kierunków południowych i wschodnich, słaby, w czasie burz silniejszy. Burze i przelotne opady pojawią się w całym kraju. https://t.co/cvSABvznya https://t.co/BP873yVBPH pic.twitter.com/lI2aBGiTFI— meteoprognoza.pl🇵🇱 (@MeteoprognozaPL) May 24, 2024

