Czerwiec jeszcze cieplejszy niż maj? Prognoza długoterminowa

Maj powoli zbliża się do końca. Jak dotąd to bardzo ciepły miesiąc. Fala ciepła pojawiła się na początku maja, przy okazji długiego weekendu. Trwająca aktualnie druga połowa maja to również czas wysokich temperatur, ale także niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, jak np. gwałtowne burze czy ulewne deszcze. O tym, jak bardzo nieprzewidywalna potrafiła być pogoda w maju, przekonali się m.in. mieszkańcy Wielkopolski. Czy czerwiec 2024 szykuje zmiany w pogodzie? Szczegóły w dalszej części artykułu.

Pogoda na czerwiec. Temperatura

W czwartek (23 maja) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował długoterminową prognozę numeryczną anomalii średniej temperatury powietrza oraz sumy opadu na najbliższe pięć tygodni. Okres ten obejmuje cały czerwiec 2024. Co mówią nam mapy? Rychłego ochłodzenia nie widać. Przełom maja i czerwca obfitować będzie w upalne dni, a okres ten zapowiada się na znacznie cieplejszy niż w ostatnich latach. Szczególnie warto zwrócić uwagę na wschodnie regiony Polski, jak Mazowsze, Podlasie, Warmię czy Mazury. Tam średnie normy zostaną przekroczone 5-6 stopni Celsjusza. To ważna informacja przed zbliżającym się długim weekendem na przełomie maja i czerwca. Kto planuje w tym czasie urlop na Mazurach, ten nie będzie narzekać na niskie temperatury.

Pogoda na czerwiec. Opady

Co więcej, kolejne tygodnie czerwca również zapowiadają się na okres ze średnią temperaturą wyższą od normy. Ponadto, mapy wskazują na niewielkie sumy opadów, szczególnie w połowie czerwca. Zapowiada się zatem ciepły i suchy miesiąc. To nie do końca dobre wieści dla hodowców, którzy z utęsknieniem czekają na deszcz. Warto jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe mają mniejszą sprawdzalność niż przewidywania na kilka dni do przodu.

