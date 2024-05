Pierwszy upał w 2024 roku, padła data! Wiemy, kiedy rozpęta się pogodowe piekło

Pierwszy upał w 2024 roku w Polsce. Pogoda szykuje niespodzianki

Trzecia dekada maja przyniosła Polakom gorące temperatury. Krótkie spodenki i t-shirty znów się przydają. Wszystko wskazuje na to, że pod koniec miesiąca będziemy mogli mówić o upałach w naszym kraju. - Już w środę na obszarze centralnej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem woj. mazowieckiego temperatura może miejscami wzrosnąć do 30 stopni - piszą pasjonaci z serwisu fanipogody.pl. Sprawdziliśmy, czy tę wersję potwierdzają prognozy średnioterminowe ekspertów z IMGW. Rzeczywiście w modelach widać tropikalny upał, zwłaszcza w ostatnich godzinach maja. Temperatura maksymalna może dobić do 32 stopni Celsjusza. Dalszy ciąg materiału pod grafiką z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

i Autor: IMGW - modele.imgw.pl/cmm Prognoza średnioterminowa na podstawie wyników predykcji eksperymentalnego numerycznego modelu pogody WRF-GFS Medium

Nie tylko upały. Gwałtowne burze w prognozie pogody dla Polski

Twórcy serwisu fanipogody.pl zwracają naszą uwagę na gorące i burzowe dni, których będziemy świadkami w końcówce maja. Gwałtowne burze mogą skutkować poważnymi utrudnieniami komunikacyjnymi, przerwami w dostawach prądu i połamanymi drzewami. Nasi dziennikarze sprawdzili, czy eksperci z IMGW potwierdzają niepokojące prognozy. Niestety, burze zagoszczą w naszym kraju przynajmniej na kilka dni. Pogodowy koszmar rozpęta się w czwartek. Należy śledzić ostrzeżenia Instytutu i lokalne komunikaty meteo.

- Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a na północy, w centrum, na wschodzie oraz południowym wschodzie również burze. W czasie burz prognozowana suma opadów od 25 mm do 35 mm, miejscami również opady gradu - alarmuje IMGW w prognozie na 23 maja.

W piątek i podczas weekendu burze obejmą kilkanaście województw. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie, ale już teraz trzeba się przygotować na kolorową mapę alertów IMGW. Pamiętajmy, aby zabezpieczyć cenne rzeczy i nie parkować samochodów pod drzewami. O ewentualnych utrudnieniach przeczytacie w lokalnych oddziałach "Super Expressu".